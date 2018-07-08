Блогер Вера Афанасьева: Любить — значит перестать сравнивать

Была за границей и постоянно удивлялась — немолодые, не очень красивые пары идут, нежно взявшись за руки.

А в холле отеля: она полулежит на диване и читает, её ноги у него на коленях, и он ласково гладит её ступни.

Публичная нежность и забота — редко вижу её у нас.

Или смотрю телепередачи про английский быт. Люди, не слишком красивые, не самые успешные, иногда не очень здоровые, находят себе спутников жизни. И ценят друг друга, хвалят их, дорожат ими.

Двое неидеальных встретились и стали идеальными друг друга — и им больше никто не нужен.

Любить — значит перестать сравнивать.

Кто из нас любит так?