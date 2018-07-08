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Блогер Вера Афанасьева: Любить — значит перестать сравнивать
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Блогер Вера Афанасьева: Любить — значит перестать сравнивать 

Новости Саратова 41 минуту назад
Фото: Новости Саратова
Была за границей и постоянно удивлялась — немолодые, не очень красивые пары идут, нежно взявшись за руки.
А в холле отеля: она полулежит на диване и читает, её ноги у него на коленях, и он ласково гладит её ступни.
Публичная нежность и забота — редко вижу её у нас.
Или смотрю телепередачи про английский быт. Люди, не слишком красивые, не самые успешные, иногда не очень здоровые, находят себе спутников жизни. И ценят друг друга, хвалят их, дорожат ими.
Двое неидеальных встретились и стали идеальными друг друга — и им больше никто не нужен.
Любить — значит перестать сравнивать.
Кто из нас любит так?
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