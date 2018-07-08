Незначительный праздник? Что челябинцы думают о Дне семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности — достаточно «молодой» российский праздник, который в этом году отметят в 11-й раз. «АиФ-Челябинск» узнал, что жители города думают об этой дате.

За и против

«Думаю, что нужно всегда говорить своим родным как ты их любишь, не только в этот день, а 365 дней в году».

Екатерина, 18 лет «Этот праздник помогает забыть обо всех обидах и неудачах. Способствует сплочению семьи».

Виктория, 34 года

«Не считаю его за праздник. Просто хотели сделать российский аналог американского Дня Святого Валентина, и вышло, как обычно, так себе».

Наталия, 19 лет «Замечательный смысл праздника, потому что самое дорогое, что есть у человека — это семья и любовь».

Александра, 28 лет «Вам не кажется, что человек должен отдавать должное своей Семье всегда? И полюбив, должен праздновать каждый день в Любви? И Верность — это нечто само собой разумеющееся, и хранить ее, значит праздновать ее неоспоримую величину?»

Павел, 25 лет «Бессмысленный, и зачем выделять целый день очевидным тезисам?»

Арина, 19 лет «Напомним о любви»

«АиФ-Челябинск» также попросил горожан рассказать, будут ли они праздновать День семьи.

«Нет, не буду, потому что не знаю, как отмечать данный праздник».

Наталья, 19 лет «Да. Это своего рода семейная традиция. Каждый год с мамой и папой мы собираемся с нашими друзьями на природе загородом и отмечаем его в кругу близких и родных людей».

Ксения, 20 лет «Нет, потому что в моей семье празднуются только традиционные праздники. А сказать хорошие слова близким можно и в обычный день».

Дарья, 19 лет.

«Нет, потому что праздник нагло скопирован с 14 февраля, Дня влюбленных».

Юлия, 26 лет «Да, потому что это очень важный и значимый праздник для моей семьи».

Шахноза, 19 лет «Не буду, так как в моей семье нет такой традиции. Просто ещё раз напомним друг другу о своей любви».

Евгения, 17 лет Добавим, что 67% опрошенных редакцией челябинцев знают о празднике, но только 23% известно, как День семьи, любви и верности собираются отмечать в их городе. А вот на мероприятия, посвященные этому дню, собираются пойти только 15% респондентов.

Напомним, история праздника семьи, любви и верности связана с легендой о святых Петре и Февронии Муромских. Их история любви началась с настоящего чуда: благоверный князь Петр, вступивший на муромский престол, болел проказой. И вот однажды во сне князю было видение, что исцелить его сможет дева Феврония. Дева и в самом деле вылечила князя Петра, а потом стала его супругой.

Говорят, они и умерли в один день — 25 июня по старому стилю (то есть 8 июля). Тела их «положили в разные места», и каково же было удивление народа, когда на следующее утро Петр и Феврония оказались вместе. Благодаря этому чуду супруги прославились, и в 1547 году были канонизированы. С того времени Пётр и Феврония почитаются как покровители семейных уз, а день их церковного прославления с недавних пор стал отмечаться еще и в качестве светского праздника.

Однако у идеи праздника есть критики. Они указывают на неудачный выбор покровителей брака: согласно «Сказанию о Петре и Февронии Муромских», девушка женила князя на себе практически хитростью, кроме того, у пары не было детей. Тем не менее, дата пользуется популярностью среди тех, кто желает сыграть свадьбу.

Кстати:

Символом Дня семьи, любви и верности выбрана ромашка. На цветке гадают на суженого, из него плетут венки и составляют букеты, которые дарят любимым. В России учреждена медаль «За любовь и верность», которую вручают парам, прожившим в браке более 25 лет.