«Год болей и дискомфорта»: звезда «Битвы экстрасенсов» Фатима Хадуева рассказала о неудачной пластике

46-летняя Фатима Хадуева откровенно рассказала о том, через что ей пришлось пройти после неудачной операции.

Финалистка 13 сезона шоу «Битва экстрасенсов» опубликовала в Instagram фотографии, на которых показала свой изменившийся нос со всех сторон:

«Я очень #аккуратно, как он сказал, ждала 6 месяцев. Пришла с просьбой #узнать, что происходит… Ответ меня поразил: #могу вколоть с другой стороны для симметрии, или жди ещё 6 месяцев, #авось рассосётся… Дорогой доктор, не рассосалось! А #наоборот, лежу в гнойном отделении челюстно-лицевой хирургии… Успели предотвратить #заражение крови, а может и менингит… И кстати, нашли То, чем вы «ровняли» нос! Это инородное #тело мой #организм #целый год пытался вытолкнуть из меня! Мне кажется, #пациент должен знать, что ему делают, и с чем может столкнуться… Две недели больницы! Две операции! И куча манипуляций… И ещё через три недели, если все будет хорошо третья операция… » — рассказала Хадуева.

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Фото:Instagram

Видео:Instagram