Ещё
«Год болей и дискомфорта»: звезда «Битвы экстрасенсов» Фатима Хадуева рассказала о неудачной пластике
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Год болей и дискомфорта»: звезда «Битвы экстрасенсов» Фатима Хадуева рассказала о неудачной пластике 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: WMJ.ru
46-летняя Фатима Хадуева откровенно рассказала о том, через что ей пришлось пройти после неудачной операции.
Финалистка 13 сезона шоу «Битва экстрасенсов» опубликовала в Instagram фотографии, на которых показала свой изменившийся нос со всех сторон:
«Я очень #аккуратно, как он сказал, ждала 6 месяцев. Пришла с просьбой #узнать, что происходит… Ответ меня поразил: #могу вколоть с другой стороны для симметрии, или жди ещё 6 месяцев, #авось рассосётся… Дорогой доктор, не рассосалось! А #наоборот, лежу в гнойном отделении челюстно-лицевой хирургии… Успели предотвратить #заражение крови, а может и менингит… И кстати, нашли То, чем вы «ровняли» нос! Это инородное #тело мой #организм #целый год пытался вытолкнуть из меня! Мне кажется, #пациент должен знать, что ему делают, и с чем может столкнуться… Две недели больницы! Две операции! И куча манипуляций… И ещё через три недели, если все будет хорошо третья операция… » — рассказала Хадуева.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
Видео:Instagram
WMJ.ru: последние новости
18-летняя дочь Ларисы Гузеевой полностью обнажилась и показала неидеальный загар «Он вытатуировал мои глаза на груди»: Хадид наконец ответила на слухи о фейковом романе с Маликом Располневшая Селена Гомес подчеркнула пухлые щеки рваной челкой, а бока — нарядом в стиле «баба на чайнике»
Женский форум  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пынзарь увлеклась фотошопом и скрыла пышную грудь
Как маскируют беременность звезд на съемках2
10 самых богатых детей с YouTube3
Лучший оргазм в твоей жизни: что нужно знать о сквирте4
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать30
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение