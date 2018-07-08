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Звезда «Битвы экстрасенсов» показала изуродованное лицо
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Звезда «Битвы экстрасенсов» показала изуродованное лицо 

Дни.ру 59 минут назад
Фото: Дни.ру
Проведенная год назад пластическая операция привела к удручающим результатам. Теперь Фатиме Хадуевой предстоит очередное хирургическое вмешательство.
Участница проекта «Битва экстрасенсов» пожаловалась на сильные боли, которые преследуют ее в течение последних месяцев. По ее словам, причиной тому стала неудачная операция по исправлению носовой перегородки. У Фатимы более полугода не проходили отеки, боли, нос стал менять форму. Из-за этого она снова обратилась к врачам. Там и выяснилось, что хирург во время первой процедуры оставил в организме инородный предмет. Теперь ясновидящая ожидает новое хирургическое вмешательство, чтобы спасти лицо и здоровье.
"Пришла с просьбой узнать, что происходит… Ответ меня поразил: могу вколоть с другой стороны для симметрии, или жди еще 6 месяцев, авось рассосется… Дорогой доктор, не рассосалось! А наоборот лежу в гнойном отделении челюстно-лицевой хирургии… Успели предотвратить заражение крови, а может и менингит… И кстати, нашли То, чем вы «ровняли» нос! Это инородное тело мой организм целый год пытался вытолкнуть из меня! Мне кажется, пациент должен знать, что ему делают, и с чем может столкнуться… Две недели больницы! Две операции! И куча манипуляций… И еще через три недели, если все будет хорошо третья операция…" — поделилась с подписчиками Фатима Хадуева в Instagram.
Звезде шоу «Битва экстрасенсов» 46 лет, она из Махачкалы. Фатима прославилась благодаря участию в финале 13 сезона. Кроме того, в 2013 году Хадуева участвовала в шоу «Остров».
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