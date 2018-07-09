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Звезде «Битвы экстрасенсов» изуродовали лицо — фото
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Звезде «Битвы экстрасенсов» изуродовали лицо — фото 

Пятый канал 33 минуты назад
Фото: Пятый канал
Звезда шоу «Битва экстрасенсов» Фатима Хадуева перенесла неудачную операцию. Год назад 46-летняя ясновидящая обратилась к хирургу, чтобы выровнять носовую перегородку. Однако септопластика прошла неудачно: после хирургического вмешательства Хадуева страдала от болей и отеков, а ее нос сильно изменил форму. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
— Я очень аккуратно, как он (прим.ред. — врач) сказал, ждала шесть месяцев. Пришла с просьбой узнать, что происходит… Ответ меня поразил: могу вколоть с другой стороны для симметрии, или жди еще шесть месяцев, авось рассосется, — написала Хадуева.
Тогда звезда «Битвы экстрасенсов» потребовала срочно провести ей операцию. К слову, во время второго хирургического вмешательства в ее организме нашли инородное тело. Сейчас Хадуева находится в больнице.
— Лежу в гнойном отделении челюстно-лицевой хирургии. Успели предотвратить заражение крови, а может и менингит, — поделилась она.
Поклонники Хадуевой не на шутку испугались за ее здоровье.
— Берегите себя, горе-доктора еще существуют,
— Каждый может оказаться у таких «специалистов». Поправляйтесь, — пишут ей поклонники.
Ранее Пятый канал сообщал, что звезда «Битвы экстрасенсов», перенесшая около 300 операций, учится заново дышать.
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