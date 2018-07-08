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Более тысячи столичных пар приурочили свадьбу ко Дню семьи, любви и верности
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Более тысячи столичных пар приурочили свадьбу ко Дню семьи, любви и верности 

Авторадио 1 час назад
Он отмечается в России сегодня, 8 июля. В этот же день Русская православная церковь чтит память святых Петра и Февронии — они с древних времен считались на Руси покровителями семьи и брака. Столицей праздника уже много лет является Муром, пишет РИА Новости. Туда специально приезжают целыми семьями. Праздник Дня семьи, любви и верности поддерживает фонд социально-культурных инициатив. В этот день во всех регионах страны проходят массовые народные гулянья, выставки, фестивали и праздничные концерты.
Авторадио: последние новости
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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