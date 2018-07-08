Елена Ксенофонтова рассказала о решении суда

Бывший гражданский муж актрисы, адвокат Александр Рыжих , не только является отцом второго ребенка Елены — дочери Софьи, но и источником постоянного беспокойства на протяжении последних нескольких лет после расставания в 2016 году.

В ходе многочисленных судебных разбирательств, которых актриса насчитала уже не меньше 70-ти, мужчина намеревался лишить Ксенофонтову общей дочери и подаренной недвижимости. В свежей публикации в Инстаграм Елена рассказала, что ей пришлось пройти множественные экспертизы — наркологических, психологических. Параллельно бывший супруг пытался организовать новые разбирательства. Елену даже пытались обвинить в попытке убийства Александра.

Ксенофонтова призналась, что походы в суд стоили ей и детям потраченных нервов, надломленной психики и больших долгов, в которые актрисе пришлось влезть, чтобы грамотно защитить себя. Несмотря на все старания адвоката Рыжих, справедливость восторжествовала — и дочь, и недвижимость остаются у Елены. Правда, как заметила сама актриса, это вовсе не означает, что ее бывший муж не придумает новый повод для разбирательства. Но Елена рада хотя бы временной передышке.