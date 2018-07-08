Сергей Ямкин: Ямальские рыбаки — люди отважные, трудолюбивые и сильные

Председатель Законодательного Собрания Ямала Сергей Ямкин поздравил работников и ветеранов рыбной отрасли, а также жителей автономного округа с одним из самых почитаемых в регионе профессиональных праздников — Днём рыбака.

«Герои сегодняшнего праздника — это люди отважные, трудолюбивые, сильные, умеющие в тяжелых климатических условиях справляться с природной водной стихией. Их уловы зависят от мастерства, мужества, упорства и бережного отношения к родной земле.

Рыбаки Ямала знают все тонкости и тяжесть своего ремесла. Задача органов власти создавать условия для развития отрасли и повышения благосостояния тружеников и их семей. Сегодня уже реализуется Народная программа коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе, принят закон об аквакультуре (рыбоводстве), рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, издан сборник «В помощь рыбакам, охотникам и оленеводам», расширяются меры поддержки работникам отрасли и многое другое. Уверен, все это позволит вывести рыбную промышленность на новые качественные преобразования.

Уважаемые труженики рыбного промысла, дорогие ветераны отрасли, благодарю вас за самоотверженный труд и верность выбранному делу, за производственный и жизненный опыт, который вы передаёте молодому поколению. От души желаю вам успехов, здоровья и богатых уловов!», — говорится в поздравлении ямальского спикера.