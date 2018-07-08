Тверь отмечает День семьи, любви и верности 

8 июля в Твери пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню семьи, любви и верности, а также святым Петру и Февронии Муромским. Супруги стали образцом верности, взаимной любви и семейного счастья еще при жизни. Они и скончались в один день — 25 июня 1228 года (8 июля по новому стилю), были канонизированы Церковным собором 1547 года.
И с той поры православный мир 8 июля чествует семейных покровителей. Всероссийским праздником День семьи, любви и верности стал десять лет назад — в 2008 году, он обрел свой символ — ромашку и награду — медаль «За любовь и верность».
Основная программа праздника в Твери развернётся в городском саду. В полдень здесь стартует акция «Парад семьи». Участников будут ждать семейный квест «Супер-семейка», аквагрим, фотозоны, детская анимационная программа.
На эстраде городского сада в 13:45 начнётся мастер-класс по историческим бальным танцам от Студии «Овация», в 14:45 — азотное шоу музея занимательных наук Эксперименториум. С 15 до 16 часов также на эстраде пройдёт концертная программа с участием студии танца «Круиз» и талантливых молодых исполнителей. В ходе концерта будут разыграны призы среди участников семейного квеста.
С 14 часов также на территории городского сада при поддержке Управления по культуре, спорту и делам молодёжи будет проходить молодёжная акция ко Дню семьи, любви и верности. В проведении акции примут участие сотрудники Центра социально-психологической помощи подросткам и молодёжи «Доброе слово», которые организуют интерактивную площадку. На ней все желающие смогут поучаствовать в познавательных викторинах, а также получить полезные советы и консультации психологов по вопросам гармоничных отношений в семье. Активисты молодежной общественной организации «КУБ» вручат всем участникам акции ромашки как символ праздника.
Также 8 июля отмечать праздник будут на площади у Воскресенского кафедрального собора Твери. Начало в 12.00 после молебна святым благоверным князю Петру и княгине Февронии.
Программа праздника:
9.00-12.00 — Божественная Литургия. Молебен св. блгвв. кн. Петру и кн. Февронии.
12.00 — 15.00 — Русский сад. Фестиваль народных коллективов и народных инструментов.
12.00 — 15.00 — Город мастеров. Выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства. Мастер-классы.
12.00-15.00 — Воинский стан. Тематическая реконструкторская площадка для мальчиков. Выставка оружия, доспехов, военные игры. Мастер-класс по русскому рукопашному бою «Буза».
12.00 — 15.00 — У печки. Тематическая реконструкторская площадка для девочек. Мастер классы по русскому домоводству для женщин и девочек.
12.00-15.00 — Выставка «Моя семья». Конкурс тематических фотографий и рисунков. Подведение итогов. Награждение.
12.00 — 15.00 — Скатерть-самобранка. Бесплатное угощение всех участников праздника
12.00. — 15.00 — Потешная площадь. Игровые площадки. Конкурсные и развлекательные мероприятия для семей. Призы.
8 июля библиотека имени Горького приглашает посетить книжный шатер, где с 12 до 16 часов пойдёт программа «Семью сплотить поможет мудрость книг» в честь Петра и Февронии.
На празднике в библиотеке для посетителей:
книжная выставка «Все начинается с семьи»
мастер-класс «Сад души» от семейного психолога Лилии Шарафиевой
викторина «В некотором царстве …» по народным и литературным сказкам
прогулка-квест «Птичий переполох в Твери»
"литературные рецепты для родителей с детьми: что читаем и как читаем" — книжные рекомендации от мам-библиотекарей со стажем
музыкальная викторина «Угадай мультфильм!»
программа «Потешный сад»: рисуем веселые садовые истории и сочиняем сказку, вспоминаем добрые и остроумные рассказы Виктора Драгунского, «вредные советы» от Григория Остера, участвуем в потешных играх для взрослых и детей, озорной игротеке
настольные игры
акция «Стихи в кармане»
книгообмен.
Приходите! Будет интересно и детям, и родителям!