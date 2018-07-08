Тверь отмечает День семьи, любви и верности

8 июля в Твери пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню семьи, любви и верности, а также святым Петру и Февронии Муромским. Супруги стали образцом верности, взаимной любви и семейного счастья еще при жизни. Они и скончались в один день — 25 июня 1228 года (8 июля по новому стилю), были канонизированы Церковным собором 1547 года.

И с той поры православный мир 8 июля чествует семейных покровителей. Всероссийским праздником День семьи, любви и верности стал десять лет назад — в 2008 году, он обрел свой символ — ромашку и награду — медаль «За любовь и верность».

Основная программа праздника в Твери развернётся в городском саду. В полдень здесь стартует акция «Парад семьи». Участников будут ждать семейный квест «Супер-семейка», аквагрим, фотозоны, детская анимационная программа.

На эстраде городского сада в 13:45 начнётся мастер-класс по историческим бальным танцам от Студии «Овация», в 14:45 — азотное шоу музея занимательных наук Эксперименториум. С 15 до 16 часов также на эстраде пройдёт концертная программа с участием студии танца «Круиз» и талантливых молодых исполнителей. В ходе концерта будут разыграны призы среди участников семейного квеста.

С 14 часов также на территории городского сада при поддержке Управления по культуре, спорту и делам молодёжи будет проходить молодёжная акция ко Дню семьи, любви и верности. В проведении акции примут участие сотрудники Центра социально-психологической помощи подросткам и молодёжи «Доброе слово», которые организуют интерактивную площадку. На ней все желающие смогут поучаствовать в познавательных викторинах, а также получить полезные советы и консультации психологов по вопросам гармоничных отношений в семье. Активисты молодежной общественной организации «КУБ» вручат всем участникам акции ромашки как символ праздника.

Также 8 июля отмечать праздник будут на площади у Воскресенского кафедрального собора Твери. Начало в 12.00 после молебна святым благоверным князю Петру и княгине Февронии.

Программа праздника:

9.00-12.00 — Божественная Литургия. Молебен св. блгвв. кн. Петру и кн. Февронии.

12.00 — 15.00 — Русский сад. Фестиваль народных коллективов и народных инструментов.

12.00 — 15.00 — Город мастеров. Выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства. Мастер-классы.

12.00-15.00 — Воинский стан. Тематическая реконструкторская площадка для мальчиков. Выставка оружия, доспехов, военные игры. Мастер-класс по русскому рукопашному бою «Буза».

12.00 — 15.00 — У печки. Тематическая реконструкторская площадка для девочек. Мастер классы по русскому домоводству для женщин и девочек.

12.00-15.00 — Выставка «Моя семья». Конкурс тематических фотографий и рисунков. Подведение итогов. Награждение.

12.00 — 15.00 — Скатерть-самобранка. Бесплатное угощение всех участников праздника

12.00. — 15.00 — Потешная площадь. Игровые площадки. Конкурсные и развлекательные мероприятия для семей. Призы.

8 июля библиотека имени Горького приглашает посетить книжный шатер, где с 12 до 16 часов пойдёт программа «Семью сплотить поможет мудрость книг» в честь Петра и Февронии.

На празднике в библиотеке для посетителей:

книжная выставка «Все начинается с семьи»

мастер-класс «Сад души» от семейного психолога Лилии Шарафиевой

викторина «В некотором царстве …» по народным и литературным сказкам

прогулка-квест «Птичий переполох в Твери»

"литературные рецепты для родителей с детьми: что читаем и как читаем" — книжные рекомендации от мам-библиотекарей со стажем

музыкальная викторина «Угадай мультфильм!»

программа «Потешный сад»: рисуем веселые садовые истории и сочиняем сказку, вспоминаем добрые и остроумные рассказы Виктора Драгунского , «вредные советы» от Григория Остера , участвуем в потешных играх для взрослых и детей, озорной игротеке

настольные игры

акция «Стихи в кармане»

книгообмен.

Приходите! Будет интересно и детям, и родителям!