Владимир Васильев поздравил дагестанцев с Всероссийским днём семьи, любви и верности

Владимир Васильев поздравил дагестанцев с Всероссийским днём семьи, любви и верностиВрио главы республики Дагестан Владимир Васильев поздравил дагестанцев с Всероссийским днём семьи, любви и верности, который был учреждён в честь покровителей брака и благочестия православных святых Петра и Февронии Муромских.

Васильев в поздравлении добавил, что этот праздник является символом традиционных духовно-нравственных ценностей народов России. «В Дагестане всегда были сильны семейные традиции. Именно они укрепляют дух народа, его силу и веру в будущее своей Родины. Пусть этот день станет хорошим поводом, чтобы уделить внимание бабушкам и дедушкам, родителям и детям, братьям и сестрам, почувствовать себя частью крепкой, дружной и счастливой семьи.

Искренне желаю всем семейного благополучия, мира и согласия, тепла и заботы родных и близких!», — обратился к жителям республики Васильев.