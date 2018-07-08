Комик из Южной Кореи рассказал о дружбе с Джином из BTS

июля, когда на его шоу «2’Clock» в качестве гостя пришла певица Noh, речь зашла о. Девушка призналась, что однажды расшифровала название группы как «Bangtan*» вместо «Bangtan».

Теперь певица больше не путает название группы и гордится тем, как парни представляют Южную Корею и активно развивают к-поп направление во всем мире.

«Я бы заплатила за их обед в кафе», — сказала комику девушка.

Услышав это, Ji поспешил похвастаться своей дружбой с одним из членов группы:

«Ты ведь знаешь Джина? Поклонники всегда рассказывают ему, если я говорю о нем в эфире, а потом он пишет мне».

Но телеведущий тут же уточнил:

«Мы не виделись больше лет. Мы друзья по интернету и смотрим друг на друга через экран».

Впрочем, кто бы не отказался от переписки и звонкам по скайп с Джином, пусть и без личных встреч?!

*Vest — жилет, майка.