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Комик из Южной Кореи рассказал о дружбе с Джином из BTS
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Комик из Южной Кореи рассказал о дружбе с Джином из BTS 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
июля, когда на его шоу «2’Clock» в качестве гостя пришла певица Noh, речь зашла о. Девушка призналась, что однажды расшифровала название группы как «Bangtan*» вместо «Bangtan».
Теперь певица больше не путает название группы и гордится тем, как парни представляют Южную Корею и активно развивают к-поп направление во всем мире.
«Я бы заплатила за их обед в кафе», — сказала комику девушка.
Услышав это, Ji поспешил похвастаться своей дружбой с одним из членов группы:
«Ты ведь знаешь Джина? Поклонники всегда рассказывают ему, если я говорю о нем в эфире, а потом он пишет мне».
Но телеведущий тут же уточнил:
«Мы не виделись больше лет. Мы друзья по интернету и смотрим друг на друга через экран».
Впрочем, кто бы не отказался от переписки и звонкам по скайп с Джином, пусть и без личных встреч?!
*Vest — жилет, майка.
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