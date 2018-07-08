Три года без Жанны: как теперь живет семья Фриске?

Сегодня певице и бывшей солистки группы «Блестящие» Жанне Фриске исполнилось бы 44 года. И уже три года ее с нами нет. Рассказываем, как все это время живет ее семья.

Конфликт между гражданским супругом Жанны Дмитрием Шепелевым (35) и семьей певицы начался сразу после ее смерти. Владимир Фриске (66) гулял из одного павильона «Останкино» в другой и давал интервью всем возможным ток-шоу, в которых заявлял: Шепелев не дает семье видеться с Платоном, сыном Димы и Жанны.

В частности, он обвинял Шепелева в том, что тот не привез на похороны Жанны Платона. Дмитрий позже объяснил, что за несколько дней до смерти жены увез сына в Болгарию: «Он не виноват, что мама заболела. Должен ли он видеть смерть матери? Должен ли он видеть трагедию в глазах родителей Жанны, в моих? Должен ли он видеть мои слезы? Кто может ответить на этот вопрос? Мы не планировали жизнь на будущее. Я знал главное: у ребенка должно быть детство, у ребенка должно быть лето. Никто не знал, когда придет последний прощальный день. Мы давно говорили, давно планировали, и еще за месяц до этого были куплены билеты, чтобы мальчишка мог уехать на море».

Поначалу Шепелев никак не комментировал заявления Владимира Борисовича о том, что Платона ограничивают в общении с семьей. Первое официальное заявление он сделал после того, как Фриске напал на Дмитрия у подъезда его дома. «На меня и на моего сына Платона Шепелева в понедельник в три часа дня по адресу нашего проживания было совершено нападение, — заявил Шепелев » Комсомольской правде ». — Нападавших было около шести человек, большая из них часть — представители кавказской национальности. Этих людей сопровождал отец Жанны. Целью этих людей было нанести физические увечья мне. И самое главное и суровое — они хотели похитить ребенка».

https://www.youtube.com/watch?v=LuBSv0E18Gs

А в интервью Андрею Малахову (46) все же поставил точки над i: «Я сказал бабушке и дедушке: „Не бросайте внука. Вы знаете мой телефон, знаете, где мы живем и где находится детская площадка“. „Мы не поедем, привези его нам“, — сказали они. И вместо того чтобы ехать к внуку, они обратились в суд, чтобы суд определил порядок общения. Суд назначил: полтора часа в месяц. Это нормально для семьи? Ненормально. Но суд оценил действия бабушки и дедушки: угрозы, встречи и то количество внимания, которое они выделяли внуку».

Владимир Фриске vs. «Русфонд»

Когда Жанна заболела, Первый канал организовал сбор денег на ее лечение совместно с «Русфондом» — вышло чуть больше 25 миллионов рублей. На лечение Фриске было потрачено только четыре (и это официально задокументировано), а вот остальные просто испарились.

Семья певицы утверждает: на деньги «Русфонда» Шепелев построил дом в элитном районе Подмосковья. А вот у Димы версия другая: «К моменту смерти Жанны на счете должен был остаться 21 миллион. Новость о том, что их там нет, для меня стала таким же шоком, как для всей страны. Счетами я не распоряжался. И о том, почему невостребованная сумма не была возвращена на счет благотворительного фонда, также сказать нечего. Я не Следственный комитет и повлиять на его работу никак не могу. Со своей стороны считаю: должно быть доведено до конца расследование и поставлена точка. Вы правы, люди, перечислявшие деньги на лечение, имеют право знать судьбу этих денег. Я продолжаю настаивать и говорю, что деньги снял Владимир, — сказал Дмитрий. — Эти деньги — эквивалент любви к Жанне. Этими деньгами люди со всей страны поддерживали тяжелобольную девушку. Поэтому за каждую копейку нужно отчитаться. Только представьте, сколько тяжелобольных детей можно было спасти на эти 20 миллионов. За 10 дней до смерти Жанны всю сумму со счета сняла ее мать. Кроме того, сняты были не только деньги „Русфонда“, но и личные средства Жанны. Все счета были опустошены. Я не понимаю, как можно было, видя умирающую дочь, думать о деньгах и оставить внука без львиной доли наследства», — заявил Дмитрий и продемонстрировал официальный документ из банка, подтверждающий, что средства «Русфонда» сняла мать Жанны.

https://www.youtube.com/watch?v=NPRcF-gUE00

В итоге суд удовлетворил иск «Русфонда» о взыскании неизрасходованных средств с семьи родителей Фриске. Те в ответ подали апелляционную жалобу и попросили отменить взыскание, но этого не произошло.

Личная жизнь Дмитрия Шепелева

После смерти Жанны Дмитрий все свое свободное время посвящал сыну Платону. Но год назад, если верить словам Владимира Фриске, Шепелев снова влюбился — в Ксению Степанову, личного косметолога Жанны. Сами Дмитрий и Ксения не афишируют свои отношения.

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