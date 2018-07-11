«7 лет думают»: развод Шварценеггера может попасть в книгу рекордов Гиннесса

В день свадьбы пары мечтают, что их чувства сохранятся на всю жизнь. Но далеко не всем планам суждено воплотиться в реальность. В 1986 году всемирно известный бодибилдер и актер Арнольд Шварценеггер женился на племяннице президента Джона Ф. Кеннеди Марии Шрайвер . Но идиллия, которую они демонстрировали годами, закончилась еще в 2011-м из-за неверности мужчины. Несмотря на это, пара до сих пор не оформила разрыв.

Четверо детей и красавица-супруга не остановили знаменитого Арнольда Шварценеггера от увлечений другими дамами. Он с Марией Шрайвер прожил ни много ни мало — 25 лет, после чего объявил о расставании. «Железный» актер, как его называют поклонники, семь лет назад решил разорвать отношения с супругой, но до сих пор не сделал этого окончательно. Бракоразводный процесс Шварценеггера может попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самый долгий, сообщают СМИ. Актер, который недавно перенес операцию на открытом сердце, до сих пор пребывает в официальном браке. Примечательно, что финансовые вопросы и опеку над детьми знаменитости уладили довольно быстро. Почему же исполнитель роли Терминатора до сих пор не поставил подпись на документах о разводе? Остается лишь гадать.

70-летний Арнольд не торопит своих юристов, хотя и мириться с женой не намерен. В сети считают, что Шварценеггер попросту не хочет окончательно оформлять разрыв. Напомним, в 2011 году стало известно, что актер имел долгую связь с домработницей, которая даже родила ему внебрачного сына. Сложности в личной жизни кинозвезды обсуждают многочисленные фанаты его творчества: «Мне кажется, у него что жен, что детей много». «С таким количеством поклонниц вообще нереально быть его женой, мне кажется». «Почему до сих пор не развелись? Чего тянут резину?»

«7 лет думают, вроде понятно все, может, им просто лень документы оформлять?» «Казалось бы — живи и радуйся, что поделать, если тьма желающих быть с Арнольдом?» «Никогда не пойму этих знаменитостей, они странные все. Шварценеггер вон успевал на нескольких фронтах, молодец, что сказать». «Пусть разводятся, я буду его следующей женой!»