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Арнольд Шварценеггер готовится попасть в книгу рекордов Гиннесса
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Арнольд Шварценеггер готовится попасть в книгу рекордов Гиннесса 

Russianshowbiz.info 30 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер могут оказаться на страницах Книги рекордов Гиннесса, потому что не могут поставить точку в деле о разводе уже 7 лет.
Мария подала заявление на развод 1 июля 2011 сразу после того, как подтвердились слухи об измене Арни с домработницей, родившей ему сына Джозефа Баену.
Спора по поводу опеки над детьми у пары не возникало, поскольку двое из них в то время были уже совершеннолетними, а 17-летний Патрик и 13-летний Кристофер согласились на общение с обоими родителями. Что же касается собственности, супругам предстояло поделить около 400 миллионов долларов. Пара, начавшая встречаться в 1982 году и оформившая отношения в 1986, не заключала брачный договор.
Источники, близкие к семье Арнольда, сообщили, что была достигнута договоренность разделить средства пополам. Никаких серьезных препятствий к признанию развода состоявшимся нет. Но сам актер не торопится становиться свободным. Мария же находится в замешательстве. Иногда она настаивает на получении развода, но потом спускает все на самотек. В настоящий момент все свидетельствует о том, что супруги больше не будут вместе. Но они оба в то же время не стремятся ставить точку. Прошло уже 7 лет и многие считают, что разводу не суждено случиться вообще.
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