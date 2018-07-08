Знакомьтесь, «семейка Аддамс» из Лабытнанги

В преддверии Дня семьи, любви и верности корреспонденты «Красного Севера» отправились на поиски уникальных историй. И нашли в городе Лабытнанги многодетную семью Авдеевых. В 2008 году на конкурсе «Семья» они получили второе место. А в 2014 — медаль «Материнская слава Ямала» за достойное выполнение родительского долга.

Полюбил за чернючие волосы

Поплутав по переулкам Лабытнанги, наш водитель останавливается у железных зеленых ворот. Мы поднимаемся по деревянным ступенькам и подходим к открытой двери, в проеме которой колышется белая кружевная занавеска.

— Проходите-проходите! Покажу вам нашу «семейку Аддамс», — слышится из глубины дома голос хозяйки, — Руська, Серый, идите сюда!

В прохладной прихожей нас встречает с улыбкой Галия Авдеева. Темные волосы собраны сзади, на голове очки в белой оправе, из круглых черных глаз исходит чистый, добрый свет. Она работает воспитателем в детском саду. Но и дома детей хватает. Галия — не просто мама четырех прекрасных сыновей, этот человек как горячий комок энергии, к которому центробежной силой притягивает всех членов этой большой семьи.

В 2008 году Авдеевы заняли на конкурсе «Семья» второе место. Фото сделано незадолго до рождения четвертого сына Руслана

Сейчас за спиной Галии прыгает самый младший восьмилетний Руслан и размеренно прохаживается тринадцатилетний Серёжа. Сегодня дома только они втроем. Вечером придет папа Константин и средний сын Дима. Старший Саша живет и учится в Кирове.

Июль — особенный день для семьи Авдеевых. Пятого числа исполнилось 24 года со дня знакомства Константина и Галии, а седьмого — 23 года со дня их свадьбы.

— Всё началось с того, что моя племянница должна была выходить замуж, — рассказывает хозяйка. — Мы познакомились через нее за месяц до торжества в нашем родном поселке Качар в Казахстане. Я была дружкой, а Костя — дружком. И всё закрутилось. У меня тогда были очень длинные чернючие волосы. Муж до сих пор всем рассказывает: я в жену влюбился только из-за того, что у нее были шикарные волосы. У племянницы свадьба не состоялась, а вот наша произошла ровно через год — 7 июля.

«Мама, тут такая деревня!»

Через пару месяцев, в 1996 году, Константин Авдеев вместе с молодой супругой и четырехмесячным сыном Сашей уехал покорять Север. Его, горного инженера, пригласили работать в город Лабытнанги. Так они попали из солнечного теплого Казахстана в суровые земли Ямала. А тут как назло еще и снег выпал. У Галии, мягко говоря, был шок. Так что первое время она не выпускала трубку телефона и без конца набирала домашний номер:

— Ма! Тут такая деревня! Такое захолустье! Ма, тут вообще ничего!

Попали в общежитие: койко-место, маленький ребенок, совсем незнакомый город. Но прожив месяц, Галия влюбилась и в Лабытнанги, и в местную природу, и в северян.

— Люди здесь очень добрые. Мы не успели приехать, а нам уже коляску отдали и ванночку для ребенка. В общежитии меня готовить научили, с ребенком помогали. И через год я уже весь город знала! Да что там, я и сейчас дверь никогда не запираю, — смеется женщина.

А вот в 90-е было очень тяжело, особенно молодой паре в далеком от родных и друзей городе. Впрочем, это и сплотило их семью. Ведь если поругаешься, то за 5000 километров домой к родителям не побежишь — мириться придется.

Четыре сыночка… а лапочка-дочка?

Удивительно, но в молодости Галия хотела только одного ребенка, чтобы «всё для него». Главная версия, почему так получилось, что у Авдеевых четыре сына, мистически связана с квартирами:

— В нашей семье есть присказка такая: справим новоселье — у нас обязательно ребенок появится. Поселились на улице Карьерной — Димка родился, потом переехали на Гагарина — Серёжка. Купили здесь, на Солнечной, — вот и Руська. Муж смеется, говорит: интересно, а что будет, если мы еще раз квартиру купим?

Но о дочке мечтают только мальчишки и немного их мама. Наверное, этим можно объяснить ее любовь к куклам, которая началась совсем недавно с одного самодельного подарка — большой красивой игрушки в костюме народов Севера. Потом Галия нашла в интернете еще несколько таких «лялек» и загорелась. Сейчас их уже семь, и на этот раз девочек больше: шесть к одному «мужичку».

— Не знаю, почему тянет к таким куклам. В детстве не играла в них. Была как мальчишка, по горам лазила.

Игрушки скоро отправятся на выставку коллекционеров в Лабытнанги. В прошлом году на ней уже побывало другое детище Галии — коллекция сов. За пять лет в семье Авдеевых их накопилось штук сто: то кто-то подарит, то сыновья привезут из очередной поездки, то сама хозяйка не сможет мимо любимой птички пройти.

— Есть у нас птички и маленькие, и большие, из самых разных материалов и мест, даже посуда и магниты с ними. Собираю их, потому что сова — символ мудрости.

«Прости, сынулька»

Мудрость, как оказалось, главное качество Галии, которое помогает во всем, особенно в выстраивании отношений в семье. Воспитывать четырех сыновей с разными характерами и желаниями порой бывает трудно. Но за много лет у Авдеевых появились свои секреты, которые помогают сохранить любовь и уважение.

— Самое сложное, когда воспитываешь четырех сыновей, — не потерять доверие, — серьезно говорит многодетная мать. — Бывает, переломаешь палку так, что приходится просить прощение. Это трудно. А первое время даже стыдно. Но меня этому научил муж. Наша любимая пословица французская: если женщина не права, попросите у нее прощения. Мне это Костя всегда говорил и всегда извинялся. С детьми также: на Серегу накричит, а потом приходит: прости, мол, сынулька, бывает. Да, Сереж, бывает же?

Бывает. Сын несколько раз кивает головой и улыбается. Он немного застенчив, но есть одно место, где все таланты Сережи раскрываются полностью — это танцы. Мальчик с первого класса занимается в губернаторском образцовом танцевальном коллективе «Палитра». Колесит по стране с выступлениями и занимает места во всероссийских конкурсах.

— На танцах интересно. Ты получаешь энергию и одновременно отдаешь ее. Мне это очень нравится, — улыбается Сергей.

Но вместе с мамой он выбрал профессию не танцора, а выездного медика.

— Сначала мы хотели быть поваром. Но когда Сережа начал готовить, подумали, что хорошо бы еще и медицинский закончить, чтобы оказать после такой трапезы первую медпомощь, — смеется Галия.

Каждому по обязанности

Кулинарными талантами в доме Авдеевых одарен второй сын — Дима. По словам родных, он очень вкусно готовит и мясо, и рыбу, печет печенье, блины. Если мама уезжает куда-нибудь, то не переживает, что ребята будут голодные. Димка и приготовит, и постирает, и погладит. Серёжка ответственный по магазинам. А вот как старший Саша моет посуду. У всех членов этой семьи есть свои обязанности. Ведь так каждый чувствует себя нужным.

Галия делится семейным секретом: «Нужно учиться просить прощение друг у друга»

— Единственное, что уборка у всех, кроме мамы, вызывает невроз. В нашей семье никто не любит убираться, если вы заметили, — Галия разводит руки в разные стороны.

Квартира Авдеевых больше похожа на музей: каждая стена — отдельная картина, каждый уголок имеет свою собственную историю. Этот дом разнохарактерный, как и его «обитатели», но всех объединяет нечто общее, родное. На светлой кухне стоит пианино старшего сына, которое жалко выкинуть, в комнате Димы терпко пахнет костром (недавно он вернулся из четырехдневного путешествия по Полярному Уралу), у стены лежит еще не разобранный походный рюкзак. В детской, где живет Руслан с Сергеем, половину помещения занимают шкафы, забитые рабочими документами главы семьи. И повсюду, на каждом свободном месте, расставлены совы и море комнатных растений.

— Руслан, а почему у нас так много цветов? — спрашивает Галия, гладя сыночка по головке.

— Потому что мама их любит.

— А еще почему?

— Чтобы был чистый воздух в доме.