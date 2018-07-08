Как вернуть голос после крика? Восстановить голос

Что делать, если сорвал голос — советы по быстрому восстановлению

Каждый день идут матчи — ты поддерживаешь любимые сборные, общаешься с болельщиками на улицах города, поешь песни на трибунах стадионов. Но тут садится голос, и громогласное «Оле-оле!» превращается в жалкий шепот, который сам еле слышишь. Как быстро вернуться в строй и опять поддерживать футболистов? «Чемпионат» делится лайфхаками, которые помогут быстро вернуть голос.

Дай голосовым связкам отдохнуть

Попробуй перейти на жесты, если необходимо что-то сказать, говори полушепотом, потому что шепот еще больше раздражает пересушенные связки.

Пей больше жидкости

Нужно восстановить слизистую горла. Оставь на время холодные лимонады и горячий кофе, отдав предпочтение теплому чаю или молоку с медом, бульону.

Увлажняй воздух в помещении

Связки и так пересушены, поэтому долгое нахождение в душной комнате не пойдет им на пользу. Поставь по периметру помещения емкости с водой, чтобы вода, испаряясь, увлажняла воздух. Или купи недорогой увлажнитель воздуха — он еще пригодится зимой, когда воздух в комнате будет иссушен центральным отоплением.

Откажись от курения, кофеина и избегай задымлённых помещений

Все это обезвоживает организм и сушит гортань. Если хочется как можно быстрее вернуть голос и не осипнуть снова, придется пожертвовать привычками.

Полощи горло

Можно выбрать на свое усмотрение: просто теплая вода или с небольшим добавлением соли, травяные настои ромашки, календулы или чабреца. Средства доступные, эффект проверен еще нашими бабушками.

Воспользуйся народными рецептами

Потеря голоса — это не конец света. Пей больше жидкости, грей горло чаем и молоком, воспользуйся народной мудростью, и через 3 дня голос вернется. А если этого не произошло, возможно, это была не просто усталость связок, а нечто более серьезное — обратись к лечащему врачу.