Ещё
Глеб Никитин: «Любовь — это величайшее чувство на Земле»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Глеб Никитин: «Любовь — это величайшее чувство на Земле» 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской областиГлеб Никитин: «Любовь — это величайшее чувство на Земле»Сегодня, 8 июня, празднуется День семьи, любви и верности. Нижегородцев поздравляет руководитель региона Глеб Никитин.
«Уважаемые нижегородцы! От всего сердца поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности! Это чудесный праздник, в самом названии которого присутствуют основные ценности нашего общества. Без них немыслима жизнь каждого человека и человечества в целом!
С семьи начинается путь ребенка в этом мире, затем создание семьи символизирует вступление во взрослую жизнь и готовность брать ответственность за судьбы других людей. Любовь — это величайшее чувство на Земле. «Все движется любовью», — писал Осип Мандельштам, и с этим невозможно спорить. А верность жизненно необходима не только в семейной жизни: преданность своему делу, идеалам, Родине ценились во все времена.
Укрепление института семьи — один из приоритетов государственной политики России. Этой работе уделяется самое пристальное внимание в Нижегородской области. Появляются новые виды поддержки, а сама она становится более адресной. Результаты уже есть: в 2018 году количество многодетных семей в регионе выросло почти на 10%. Это значит, что все больше пар решаются на третьего ребенка, видят перспективы развития и укрепления своего маленького мира!
В этот праздник хочется пожелать всем семейного счастья и благополучия! Пусть беды и невзгоды обходят вас стороной, а в доме всегда царит радость и мир!»
Нижегородская правда: последние новости
Поможем одинокой пенсионерке! В Богородске открылась ярмарка «Город мастеров» «Я счастливый человек, потому что воочию вижу результаты своего труда»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как маскируют беременность звезд на съемках1
Придавило сосной: звезды, умершие по нелепой причине20
Наболело: «После школы меня украли замуж»58
10 самых богатых детей с YouTube1
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать29
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение