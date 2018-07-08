Глеб Никитин: «Любовь — это величайшее чувство на Земле»

Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области Глеб Никитин : «Любовь — это величайшее чувство на Земле»Сегодня, 8 июня, празднуется День семьи, любви и верности. Нижегородцев поздравляет руководитель региона Глеб Никитин.

«Уважаемые нижегородцы! От всего сердца поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности! Это чудесный праздник, в самом названии которого присутствуют основные ценности нашего общества. Без них немыслима жизнь каждого человека и человечества в целом!

С семьи начинается путь ребенка в этом мире, затем создание семьи символизирует вступление во взрослую жизнь и готовность брать ответственность за судьбы других людей. Любовь — это величайшее чувство на Земле. «Все движется любовью», — писал Осип Мандельштам , и с этим невозможно спорить. А верность жизненно необходима не только в семейной жизни: преданность своему делу, идеалам, Родине ценились во все времена.

Укрепление института семьи — один из приоритетов государственной политики России. Этой работе уделяется самое пристальное внимание в Нижегородской области. Появляются новые виды поддержки, а сама она становится более адресной. Результаты уже есть: в 2018 году количество многодетных семей в регионе выросло почти на 10%. Это значит, что все больше пар решаются на третьего ребенка, видят перспективы развития и укрепления своего маленького мира!

В этот праздник хочется пожелать всем семейного счастья и благополучия! Пусть беды и невзгоды обходят вас стороной, а в доме всегда царит радость и мир!»