Нижегородская продавщица прокалывала презервативы для улучшения генофонда

62‐летняя продавщица аптеки в Нижнем Новгороде по имени Людмила делала дырки в презервативах, которые покупали иностранные болельщики, чтобы улучшить генофонд России, сообщил паблик «Блокнот Новости».

«Вы видели нашу алкашню? А видели, какие парни к нам приехали? Один краше другого. Стройные, подтянутые, спортивные. Пусть поделятся генофондом с нами. Им только в удовольствие, а у нас глядишь следующее поколение совсем другим получится», — сказала Людмила, добавив, что в правоте своих действий не сомневается и ни о чем не жалеет.

К слову, у самой Людмилы после Олимпиады 80-х родилось двое детей.

Она также считает, что незапланированная беременность от иностранца способствует сохранению морального облика девушек и заставит задуматься над преимуществами целомудренного поведения. Правда, об опасности заражения венерическими заболеваниями через проколотые презервативы женщина, вероятно, позабыла:

«Глядишь — гулять меньше будут. С дитяткой не нагуляешься-то. Будут, как приличные девушки, а не то, что сейчас — позорище».

«Благие» намерения женщины обернулись для нее увольнением: начальство попросило ее написать заявление по собственному желанию.

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