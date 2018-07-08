Ещё
Нижегородская продавщица прокалывала презервативы для улучшения генофонда
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нижегородская продавщица прокалывала презервативы для улучшения генофонда 

360tv.ru 23 минуты назад
Фото: 360tv.ru
62‐летняя продавщица аптеки в Нижнем Новгороде по имени Людмила делала дырки в презервативах, которые покупали иностранные болельщики, чтобы улучшить генофонд России, сообщил паблик «Блокнот Новости».
«Вы видели нашу алкашню? А видели, какие парни к нам приехали? Один краше другого. Стройные, подтянутые, спортивные. Пусть поделятся генофондом с нами. Им только в удовольствие, а у нас глядишь следующее поколение совсем другим получится», — сказала Людмила, добавив, что в правоте своих действий не сомневается и ни о чем не жалеет.
К слову, у самой Людмилы после Олимпиады 80-х родилось двое детей.
Она также считает, что незапланированная беременность от иностранца способствует сохранению морального облика девушек и заставит задуматься над преимуществами целомудренного поведения. Правда, об опасности заражения венерическими заболеваниями через проколотые презервативы женщина, вероятно, позабыла:
«Глядишь — гулять меньше будут. С дитяткой не нагуляешься-то. Будут, как приличные девушки, а не то, что сейчас — позорище».
«Благие» намерения женщины обернулись для нее увольнением: начальство попросило ее написать заявление по собственному желанию.
Связи русских девушек с мундиальцами спровоцировали волну возмущения в обществе. Причем, в основном среди мужского населения, то ли из ревности, то ли из зависти бросившегося осуждать их за аморальное поведение. Помимо очерняющих постов в соцсетях, сильная половина человечества создала «Вконтакте» группу позора, участники которой могут выкладывать фото— и видеосвидетельства развратного поведения россиянок. Девушки, в свою очередь, свое поведение объясняют неконкурентоспособностью русских мужчин по сравнению с иностранцами. «360» попытался разобраться, кто в этой ситуации прав и кто — виноват.
360tv.ru: последние новости
Ласковый кот «разбавил» серьезное интервью польского историка Тигренок напал на девочку в зоопарке Челябинска Аттракционы в Центральном парке Красноярска оказались не безопасными
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Придавило сосной: звезды, умершие по нелепой причине20
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать29
Наболело: «После школы меня украли замуж»59
Как маскируют беременность звезд на съемках1
Мужской взгляд: «Жить в одном мире мы не могли»1
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение