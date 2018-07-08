«Караулил» девять лет: пара из Челябинской области нашла друг друга благодаря почте

8 июля россияне отмечают сразу два праздника — День почты и День семьи, любви и верности. Сейчас сложно представить, что ещё 15–20 лет назад для влюблённых бумажный конверт был единственным мессенджером. А вот сотрудница златоустовского почтамта Евгения Уханова, разносившая долгожданные письма, благодаря этой работе встретила свою судьбу.

Евгения и Сергей вместе уже 20-й год Евгения Геннадьевна трудится почтальоном 39 лет. Устроилась на работу ещё 16-летней девушкой. Сначала хотела просто помочь родителям с деньгами, но в итоге осталась в этом деле навсегда.

Почтальонов встречали с радостью: молодые девушки, переполненные счастьем, выхватывали из рук письма от парней из армии. Приходилось даже утешать тех, кто не получил долгожданную весточку. Плакали все вместе, вспоминает Евгения Геннадьевна. Старики ждали газет и пенсий.

Среди многих получателей была бабушка, живущая в коммуналке по соседству с неблагополучной семьёй. Жители неспокойной комнаты любили выпить, постоянно принимали гостей и выходили покурить в подъезд. Пенсионерка обеспокоилась — в «лихие» 90-е могут обидеть и даже ограбить девушку-почтальона.

— У бабули был ещё один сосед Серёжа, который приходил на обед, когда я приносила пенсию. Она просила: «Серёженька, иди проводи Женю, покарауль», — вспоминает она.

Сергей провожал Евгению каждый раз, когда она приносила пенсию его соседке

Сначала это показалось лишним, но спорить было неудобно. Молодая Женя была погружена в работу и совсем не замечала, с какой нежностью смотрит на неё голубоглазый Сёрежа. Почтальон всё время спешила по другим адресам, да и не до романов было — к тому времени она была разведена и надо было кормить двоих детей.

— Он был совсем неразговорчивый. Просто выходил со мной на лестничную площадку и дожидался, когда хлопнет входная дверь подъезда, — вспоминает она.

Через два года меня перевели на другой участок. Приходилось ходить в разные квартиры, порой было страшно, и я вспоминала молодого человека, провожавшего меня, — говорит Евгения Геннадьевна.

Целых девять лет Серёжа не выходил из головы, пока однажды она не зашла в друзьям, чтобы занести праздничные открытки. В гостях был он! Сергей понял — это его шанс.

Евгения Уханова радовалась новым письмам вместе с получателями

— Он заулыбался, предложил встретиться. С тех пор мы вместе уже почти 20 лет. Я всё говорю: «Долго ты меня караулил!» — говорит она. — Потом мы навещали ту бабушку. Она очень порадовались за нас, и тут мы поняли: неспроста она просила проводить меня!

— Я за это время так и не женился. Пытались меня знакомить с разными девушками, но они мне не нравилось настолько, что с родителями было стыдно знакомить, — вспоминает Сергей Анатольевич.

С тех пор пара проводит вместе всё свободное время. Было одно исключение, когда Евгения Геннадьевна ездила в Москву на награждение лучших работников почты.

— Созванивались с мужем по три раза в день! — вспоминает она.

Несмотря на возможность общаться по телефону и пересылать электронные письма, Евгения Уханова считает, что в письмах была особая романтика.

— Ты берёшь письмо в руки и понимаешь, что этот листок бумаги держал твой близкий. Его можно носить с собой, — рассказывает Евгения. — К сожалению, сейчас письма пишут только романтики.

В День семьи, любви и верности семья Ухановых советует молодым быть смелее, не бояться выражать свои чувства, в том числе через бумажные письма.

А как вы писали письма своей второй половинке? Делитесь своими историями в комментариях!