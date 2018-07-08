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Мокнул под дождём, забыв адрес: в Екатеринбурге нашли пенсионера, потерявшего память
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Мокнул под дождём, забыв адрес: в Екатеринбурге нашли пенсионера, потерявшего память 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге нашли пенсионера, который потерял память. Дедушка растерянно ходил под дождём в районе улицы Металлургов.
— Он сказал, что его зовут Семёновых Григорий Иванович. Уточнил, что направлялся к брату по имени Пётр, но забыл адрес. Сам приехал из Нижнего Тагила. Документов при себе у него не оказалось, — рассказал один из местных жителей. — Ещё удалось узнать, что его супругу зовут Зоя, а сына Андрей. Но говорил он очень плохо.
Мужчина отвёл пенсионера в офис, где его напоили чаем с печеньем. Затем вызвали полицию. Наряд увёз дедушку в отдел на улице Крылова. По предварительной информации, полицейские смогли найти родственников пожилого человека, которые живут в Верх-Исетском районе Екатеринбурга.
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