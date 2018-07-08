Мать беременной кубанкой школьницы попросила власти разрешить свадьбу 

35‐летняя женщина попросила администрацию Верхнедонского района Краснодарского края разрешить проведение свадьбы для ее несовершеннолетней дочери. Об этом сообщил корреспондент телеканала «360».
В апреле 2018 года учащаяся девятого класса Верхнедонской гимназии в станице Казанская вступила в половую связь с 19-летним студентом Профессионального училища № 97 Русланом Ч. На тот момент девушке еще не исполнилось 16 лет.
Районная администрация передала информацию сотрудникам правоохранительных органов. Полицейские начали проводить проверку.
Мать беременной школьницы не работает, ранее не была судима. В отношении будущего отца следователи также не заводили уголовные дела.