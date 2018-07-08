Мать беременной кубанкой школьницы попросила власти разрешить свадьбу

35‐летняя женщина попросила администрацию Верхнедонского района Краснодарского края разрешить проведение свадьбы для ее несовершеннолетней дочери. Об этом сообщил корреспондент телеканала «360».

В апреле 2018 года учащаяся девятого класса Верхнедонской гимназии в станице Казанская вступила в половую связь с 19-летним студентом Профессионального училища № 97 Русланом Ч. На тот момент девушке еще не исполнилось 16 лет.

Районная администрация передала информацию сотрудникам правоохранительных органов . Полицейские начали проводить проверку.

Мать беременной школьницы не работает, ранее не была судима. В отношении будущего отца следователи также не заводили уголовные дела.