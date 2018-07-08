В воде у пляжа «Городские пески» найдено тело девочки, ведутся поиски родителей

На Энгельсской стороне официально работающего городского пляжа, в 200 метрах от моста в воде обнаружено тело девочки. Как сообщает портал «ЧП-Саратов» на вид ребенку около 9-10 лет. Тело погибшей в 3-4 метрах от берега заметил очевидец. Он же и сообщали об этом в правоохранительные органы и службу спасения.

Прибывшие на место спасатели Облспаса извлекли тело на берег и передали следственно-оперативной группе. По предварительной информации, тело находилось в воде не менее суток. Родителей на месте не оказалось. Принято решение о проверке близлежащей территории.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, с начала купального сезона в области уже утонули несколько человек в Саратове, Вольске, Энгельсе, Краснопартизанском и в других районах области. Список пополняется чуть ли не каждый день. Только на этой неделе несчастные случаи произошли в Петровском, Саратовском и Балашовском районах.

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