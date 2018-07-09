Звезда «Мажора» всю беременность сидела без соли и на смузи

Актриса Анна Цуканова-Котт надела купальник через две недели после родов.

В конце июня Анна стала мамой второй раз, у звезды и ее мужа — режиссера Александра Котта родилась дочка. Тем временем старшему наследнику супругов Мише вскоре после появления сестры исполнилось 10 лет. Глядя на актрису, с трудом верится, что у 29-летней звезды уже двое детей и один из них такой взрослый. Еще больше сомневаться в этом начинаешь, когда смотришь на фото Анны в купальнике, уж слишком она стройная.

Снимком с пляжа Цуканова-Котт поделилась спустя две недели после родов. Похвастаться девушке есть чем. Ее живот совершенно плоский, а руки и ноги худые, как до беременности!

Анна предпочла сразу расставить над i и рассказать, как ей удалось сохранить такую форму. Оказалось, что секрет девушки весьма прост: она ограничила потребление соли и вместо вредных продуктов, на которые ее, конечно, тянуло, усилием воли выбирала смузи.

«Я родила 2 недели назад. Моя фигура сохранилась благодаря тому, что во время беременности я правильно питалась и занималась йогой! Да, меня тянуло на сладкое и мучное, да, хотелось есть булки и запрещенные продукты, но вместо них я ела полезные фрукты, смузи и здоровую еду. Еще я уменьшила потребление соли, чтобы лишняя жидкость не задерживалась в организме. И мне это далось нелегко. Я позволяла себе есть «вредное» по чуть-чуть… Но сейчас я очень рада, что справилась и получила результат! Дорогие мои беременные подписчицы, желаю вам легкой беременности и мощной силы воли, чтобы не есть токсичных продуктов. И знайте: если я справилась, значит, и вы сможете. И еще кайфуйте от каждого вашего беременного дня!» — поделилась Анна с поклонницами.

Девушки в ответ стали рассказывать свои истории возвращения в форму и хвалить актрису. А те, кому удержаться от вредных продуктов не удалось, написали, что в роду у Цукановой-Котт точно были ведьмы, потому что такую силу воли и стройность ничем иначе не объяснишь.

Кстати, Анна далеко не единственная российская звезда, которая моментально вернула себе фигуру. Теннисистка Анна Курникова совсем недавно родила близнецов, а у нее уже стальной пресс.

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