Бруклин Бекхэм веселится в клубе Лондона. И не один!

Бруклин (19) не перестает удивлять своих фанатов и общественность. Из хорошего мальчика, он резко превратился в ловеласа: папарацци чуть ли не каждый день замечают старшего сына Бекхэмов с разными девушками.

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Но вот в Сети заговорили о новом серьезном романе Бруклина. Его избранницей стала танцовщица Лекси Пантерра (29), которая, кстати, старше его на 10 лет.

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Вчера фотографы снова подловили парочку вместе. Бруклин и его девушка выходили из ночного клуба Лондона поздно ночью.

Напомним, до Лекси Бекхэм встречался с Хлоей Морец (21). Они были вместе с 2014 года (не без расставаний, конечно), но расстались в апреле.

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