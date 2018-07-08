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Бруклин Бекхэм веселится в клубе Лондона. И не один!
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Бруклин Бекхэм веселится в клубе Лондона. И не один! 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Бруклин (19) не перестает удивлять своих фанатов и общественность. Из хорошего мальчика, он резко превратился в ловеласа: папарацци чуть ли не каждый день замечают старшего сына Бекхэмов с разными девушками.
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Но вот в Сети заговорили о новом серьезном романе Бруклина. Его избранницей стала танцовщица Лекси Пантерра (29), которая, кстати, старше его на 10 лет.
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Вчера фотографы снова подловили парочку вместе. Бруклин и его девушка выходили из ночного клуба Лондона поздно ночью.
Напомним, до Лекси Бекхэм встречался с Хлоей Морец (21). Они были вместе с 2014 года (не без расставаний, конечно), но расстались в апреле.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/bruklin-bekhem-veselitsya-v-klube-londona-i-ne-odin/
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