Молдова оценила преимущества экологического сельского хозяйства

Будущее за продуктами эко. В Молдове экологически чистое сельское хозяйство только развивается. Фермеры подчеркивают: без химикатов вырастить овощи и фрукты сложно. Но если такой товар экспортировать, можно получить достойную прибыль, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Олеся Казаку.

Иону Стратан внимательно следит за качеством продуктов на своем столе. Экологически чистые овощи решил выращивать сам. Для огурцов, помидоров и перцев построил теплицы.

«Мы удобряем осенью перегноем, а потом воду и вс», — говорит житель с. Садова.

Сначала мужчина выращивал овощи только для себя. Когда появились излишки, решил продавать.

Экологическое сельское хозяйство в Молдове только начинает развиваться. Поэтому полезные огурцы и помидоры раскупают быстро. Большой спрос на продукты со знаком эко и в Европе. Но экспортировать их пока дорого.

Еврокомиссия не признает сертификаты соответствия, выданные нашими национальными органами. По этой причине наши производители заключают контракты с международными сертифицирующими органами, чтобы была возможность экспортировать продукцию в ЕС », — говорит начальник службы экологического производства Министерства сельского хозяйства Молдовы Марчела Стахи.

Молдавский сертификат соответствия эко в среднем стоит 180 долларов, международный — 1400. Чтобы удержать аграриев в экопроизводстве, государство выплачивает субсидии — 20% от стоимости проданных овощей и фруктов. Экологически чистая пшеница в два раза дороже выращенной традиционным способом. Власти уверены: будущее за такими злаками. Решили провести эксперимент: на двух гектарах посеяли 8 сортов пшеницы и два сорта спельты. «На первый взгляд, урожай хороший. Учитывая, что эти культуры росли без применения гербицидов. Но и год был засушливым, это не позволило разрастись сорнякам, с ними мы боролись с помощью спецтехники», — поясняет председатель госкомиссии по тестированию сортов растений Михаил Макидон. Эксперимент продлится четыре года. За это время специалисты соберут данные и узнают, какой сорт пшеницы в Молдове растет лучше всех. «Часть анализов сделаем в Молдове в наших лабораториях, часть в Чехии у наших партнеров», — отмечает ответственный за эксперимент Павел Сокиркэ. Опыты проводят над гречкой, кукурузой, горохом и овсом. Они также растут без удобрений, только благодаря солнцу, дождям и плодородной почве. Сорта, которые покажут лучшую урожайность, рекомендуют к посеву на больших площадях.

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