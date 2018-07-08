В городском музее Гусева прошёл семейный фестиваль «Ромашковое счастье»

На территории Гусевского историко-краеведческого музея им. А. М. Иванова состоялся Открытый региональный фестиваль семейного творчества «Ромашковое счастье», посвященный Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С созданием семьи молодые пары поздравила заместитель главы администрации МО «Гусевский городкой округ» Людмила Томина.

«Символично, что фестиваль проходит у нас в городе уже в четвертый раз и сегодня четыре молодых пары связали свои судьбы узами брака», сказала заместитель главы города.

Также она подарила молодым семьям памятные подарки, а четыре супружеские пары, которые прожили вместе более 25 лет, были награждены медалями и грамотами за «Любовь и верность».

Далее всех гостей праздника ждал гала — концерт участников открытого фестиваля семейного творчества «Ромашковое счастье».

Фото: gusev-online.ru