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В городском музее Гусева прошёл семейный фестиваль «Ромашковое счастье»
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В городском музее Гусева прошёл семейный фестиваль «Ромашковое счастье» 

Вести Калининград 45 минут назад
Фото: Вести Калининград
На территории Гусевского историко-краеведческого музея им. А. М. Иванова состоялся Открытый региональный фестиваль семейного творчества «Ромашковое счастье», посвященный Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
С созданием семьи молодые пары поздравила заместитель главы администрации МО «Гусевский городкой округ» Людмила Томина.
«Символично, что фестиваль проходит у нас в городе уже в четвертый раз и сегодня четыре молодых пары связали свои судьбы узами брака», сказала заместитель главы города.
Также она подарила молодым семьям памятные подарки, а четыре супружеские пары, которые прожили вместе более 25 лет, были награждены медалями и грамотами за «Любовь и верность».
Далее всех гостей праздника ждал гала — концерт участников открытого фестиваля семейного творчества «Ромашковое счастье».
Фото: gusev-online.ru
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