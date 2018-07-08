Путешествие по дикой Армении

Прошлой осенью прокатился экспромтом по Армении. После Гюмри и Мармашена, о которых писал ранее, я отправился в Арич, чтобы увидеть монастырь Аричванк и побродить по окрестностям.

Добирался на попутках, но как-то не очень ехалось в ту сторону.

Это ноябрь месяц, турпоток давно иссяк, да и нет его тут особо. Монастырь стоит на краю каньона, наверняка в древности это было фактором защиты и безопасности, а сейчас просто красиво.

К тому же на солнце довольно жарко, а в каньоне тень, так я по нему и пошел в направлении гор.

Гор как таковых тут и нет, только где-то вдалеке, за горизонтом видны верхушки горы Арагац. Но до нее довольно далеко, хотя, если бы у меня была палатка, то можно было бы отправиться.

Деревенское футбольное поле. Эх, как было бы классно, если бы сейчас здесь играли местные деревенские мальчишки. Был бы неплохой кадр в мою футбольную коллекцию из разных стран.

Чем выше поднимаюсь, тем лучше виден Арагац. Вокруг бесконечные и пустынные поля.

Далеко внизу осталось село и возделанные поля.

И только на одном из холмов огромный камень — хачкар. Кем и когда он был сюда затащен, может это могила чья то? Да и хачкар ли это? Ведь, насколько я знаю, хачкарами называют камни в виде креста.

На другом возвышении еще один подобный камень. Снято издалека, телевиком.

Арагац кажется совсем рядом. Летом на него легко поднимаются туристы, но сейчас другое дело — вершина укрыта снегом.

На камне какая то надпись. Знать бы что она означает.

Общая панорама места. Где-то внизу село Арич и монастырь Аричванк.

Начало смеркаться, я повернул в обратную сторону.

Уже на подходе к селу встретил пастуха с лошадью. Зовут его Микаэль, по русски говорит плохо.

Недоуменный и слегка недоверчивый взгляд — что в нашей деревне делает этот русский?

Снова, все по тому же каньону, возвращаюсь к монастырю. Солнца уже давно нет, зато он укрывает меня от промозглого ветра.

Закат был бледноват не особо эффектен. Не обращая внимания на лай потревоженных собак, лезу в чей то огород, чтобы сделать пару кадров монастыря на закате

Потом долго шел в ночи в сторону трассы и на попутке доехал до районного центра Артик. Там и заночевал. Наследующий день я снова оказался в горах — пошел пешком из Апарана в Анкаван, к горячим источникам. Но по дороге был вынужден заночевать на перевале в строительном вагончике. Чуть не околел от холода) Но это тема следующего рассказа.