«Я все чаще езжу на метро». Правила бизнеса Александра Светакова

Будущего партнера Александр Светаков встретил во дворе своего дома в начале 1990-х, когда тот подошел помочь ему поменять колесо на автомобиле. В 1990-м году он вместе со своим соседом Глебом Галиным и двумя одноклассниками основал компанию «Абсолют». Поначалу партнеры возили электронную технику из Сингапура, перепродавая ее в России в несколько раз дороже. Обороты росли, и уже в 1993 году было решено создать собственную финансовую организацию. Спустя 14 лет Абсолют банк за $1 млрд купила бельгийская группа KBC.

В начале 2000-х банк активно кредитовал девелоперские проекты. Тогда же Светаков вместе с Дмитрием Аксеновым Дмитрием Саблиным скупали подмосковные земли. После раздела бизнеса Светаков стал главным владельцем группы «Абсолют», у которой осталось несколько тысяч гектаров. Часть из них сейчас застраивает компания «Самолет Девелопмент», которую связывают с братом губернатора Подмосковья Андрея Воробьева Максимом. Вторую осваивает «Абсолют Девелопмент». В прошлом году компания заняла второе место среди крупнейших застройщиков московского жилья — на присоединенных территориях она построила 357 400 кв.м.

Forbes собрал самые яркие высказывания Александра Светакова.

Не каждый был готов достать последние деньги, которые он отложил на семью, детей, и внести в общий бизнес, который загибался. С такими нам не по пути.

Я лично оказался в нужное время в нужном месте. И все же я всегда ценил людей, которые меня окружают, и это, думаю, позволило мне добиться успеха.

В России такая схема, когда акционеры удаляются на покой, к сожалению, чаще всего приводит к плачевным результатам.

Однажды я попробовал немножко расслабиться, но потом понял, что собраться очень, очень тяжело.

Я ценю в людях в первую очередь порядочность, некую точность. Я терпеть не могу, когда люди распоряжаются моим временем, то есть опаздывают. Или переносят многократно встречи, а потом еще и не приезжают. Ну и, конечно, ум.

Я тяжело переношу проекты, которые начал и не смог закончить. Психологически все то, что было начато, хотелось бы как минимум доделать — всегда.

У меня, когда мы только начинали заниматься электроникой в начале 90-х годов, был контрагент из Сингапура, китаец по происхождению. Он часто любил говорить, глядя из окна на небоскребы, что те компании, которые все это построили, заработали большие деньги. Но тот, кто владеет землей, на которой это все это стоит в Сингапуре, Гонконге, вот они по-настоящему богатые люди. Эта идея не могла не остаться у меня в памяти.

Мне кажется, в России основным качеством лидера является жесткость, сила воли, физическая сила (в плане физического здоровья), напористость. Чтобы заниматься здесь бизнесом, нужно иметь хребет, 100%.

Те, кто хочет и может, те, кто что-то делает, я думаю, в состоянии добиться впечатляющих результатов в России.

Что касается вещей, у меня нет к ним тяги. Кто-то коллекционирует часы, автомобили. Для меня машина — кусок железа, пользуюсь той, что удобна. У меня нет и не было, скажем, Aston Martin или других дорогих марок. Разве что за исключением бронированного Mercedes, но он был просто необходим одно время.

Я все чаще и чаще езжу на метро, чтобы не опаздывать. Да, конечно, когда-то хотелось джинсы, видеомагнитофон, но это лишь некие средства, а не цель. Не будешь же вечно радоваться, глядя на часы. Во всяком случае, меня это не трогает.

У меня была мечта быть свободным человеком с точки зрения возможности перемещения. Но она не совсем из детства, а появилась после армии. Деньги в этом плане помогают. Армия — в некотором роде тюрьма: каждую минуту ты себе не принадлежишь. Самым счастливым человеком я стал, когда вышел оттуда. Вот опять же говорю — вышел, а имею в виду — демобилизовался. И первый месяц был самым счастливым в моей жизни

Главный мой результат — быть в хорошей форме. Недавно проплыл стометровку на третий разряд. Готовился к этому две недели. Смог бы подольше тренироваться — результат оказался бы несомненно лучше. Знаете, есть такие специальные тесты, по которым определяется соответствие физической формы возрасту. Так вот, моя идея — находиться между «отличной» и «хорошей» формой.

При подготовке статьи использовались материалы Forbes, «Коммерсант», Банки.ру , Watch Russia

Александр Светаков Рейтинг Forbes: №38 Состояние: $3300млн

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