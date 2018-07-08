5 здоровых привычек известных предпринимателей

1. Джек Дорси медитирует по 30 минут в день

Джек Дорси, генеральный директор Twitter и Square, рассказал, что каждый день сразу после сна медитирует по 30 минут. Медитация полезна для психического и эмоционального здоровья. Она помогает очистить разум и зарядиться энергией. Так вы сможете эффективнее концентрироваться на делах. Медитация также сокращает стресс и переживания.

2. Аврам Миллер придерживается последовательного расписания сна Аврам Миллер, бывший вице-президент по бизнес-развитию компании Intel , знает, что здоровый сон очень важен.

«Раньше я думал, что сон — это простая трата времени. Сейчас я считаю, что это один из трех ключевых компонентов здоровья вместе с правильным питанием и спортом. Я также считаю, что очень важно придерживаться регулярного расписания. Я питаюсь, ложусь спать и просыпаюсь в одно и то же время», — сказал он.

Отсутствие здорового сна может снизить продуктивность и ослабить иммунитет.

3. Сет Годин каждый день выпивает стакан здорового смузи

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Писатель и блогер Сет Годин рассказал Тиму Феррису , что каждый день утром выпивает стакан смузи из замороженных бананов, миндального молока, сушеных слив и грецких орехов. Необязательно завтракать каждый день одним и тем же, однако очень важно выработать привычку. Правильный завтрак зарядит вас энергией, необходимой для того, чтобы правильно мыслить и усерднее работать на протяжении дня. Здоровое питание — это также привычка, которую мы все можем выработать, поскольку оно тесно связано с продуктивностью.

Миллиардер, ведущий программы Shark Tank и владелец Dallas Mavericks Марк Кьюбан знает о важности поддержания хорошей формы. Он признается, что иногда пропускает день занятий спортом в связи с командировками, однако очень старается выделять как минимум час на кардиоупражнения каждый день. Нам нужно 75-150 минут занятий в неделю, чтобы получать от них пользу для здоровья, поэтому последовательность очень важна.

5. Гретхен Рубин каждый день просыпается в 6:00 Фото: Unsplash

Американская писательница и ведущая подкаста о счастье Гретхен Рубин каждое утро просыпается в 6:00. Однако важно не это, а то, чем она занимается после того, как проснется.

«Я просыпаюсь каждый день в 6 утра даже по выходным или в отпуске, потому что мне это нравится. У меня есть час на себя, пока моя семья еще спит. В это время в доме очень тихо, свет тускловат, а мир безмятежен», — поделилась она в своем блоге.

Выделяя каждый день время на себя, прежде чем вас затянет в работу или семейные обязанности, вы сможете оставаться в хорошей физической и психической форме, будете чувствовать себя отдохнувшим и сможете справиться с любыми проблемами, которые для вас приготовила судьба.

Найдите собственную привычку

Вы знаете ключевые элементы здоровья: правильное питание, спорт, сон и психическое здоровье. Экспериментируйте, определите, какие здоровые привычки вам нравятся, и придерживайтесь их, если хотите быть продуктивным.

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