Ещё
Селена и Джастин устроили гонку, кто найдёт себе новую пары быстрее?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Селена и Джастин устроили гонку, кто найдёт себе новую пары быстрее? 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Многим счастливые Джастин Бибер и Хейли Болдуин кажутся подозрительными. Многие считают, что новый роман певец завёл только, чтобы доказать Селене — он больше не страдает, а улыбки и милые поцелуи на улицах — лишь показательные выступления. Получается, Селена и Джастин устроили гонку, кто найдёт себе новую пары быстрее? Не совсем так.
«Селена не воспринимает любовь как игру или состязание, поэтому, что бы ни делал Джастин, на ее жизнь и действия это никак не влияет», — рассказал источник, приближённый к ней.
Действительно, Селена сейчас поглощена работой, «ценит» пока свое одиночество и к новым отношениям не готова. А Джастина уважает только как артиста и давнего приятеля.
«Селена сфокусирована на себе, поэтому не видит себя сейчас в серьёзных отношениях»
Поэтому все СМИ, уверенным, что Гомес устала от одиночества и ищет себе парня, не правы. Наоборот, Селена ненавидит подобные, особенно если пишут «источник», которого на самом деле нет. В доказательно — у таких «источников» даже нет деталей, поэтому верить им не стоит. А в недавней статье, опубликованной на американском сайте, написано, что Селена даже готова стать мамой, что вовсе противоречит выше написанному. Поэтому фанатам можно точно смириться — у Джастина и Селены уже давно разные жизни.
Popcake.tv: последние новости
Виктория Короткова намекнула о своих чувствах к брату Тимати Рэп Монстр из BTS показал трусы Семья Арианы Гранде против её замужества
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Придавило сосной: звезды, умершие по нелепой причине20
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать29
Наболело: «После школы меня украли замуж»59
Как маскируют беременность звезд на съемках1
Самые горячие звездные мамочки в Instagram5
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение