Селена и Джастин устроили гонку, кто найдёт себе новую пары быстрее?

Многим счастливые Джастин Бибер Хейли Болдуин кажутся подозрительными. Многие считают, что новый роман певец завёл только, чтобы доказать Селене — он больше не страдает, а улыбки и милые поцелуи на улицах — лишь показательные выступления. Получается, Селена и Джастин устроили гонку, кто найдёт себе новую пары быстрее? Не совсем так.

«Селена не воспринимает любовь как игру или состязание, поэтому, что бы ни делал Джастин, на ее жизнь и действия это никак не влияет», — рассказал источник, приближённый к ней.

Действительно, Селена сейчас поглощена работой, «ценит» пока свое одиночество и к новым отношениям не готова. А Джастина уважает только как артиста и давнего приятеля.

«Селена сфокусирована на себе, поэтому не видит себя сейчас в серьёзных отношениях»

Поэтому все СМИ, уверенным, что Гомес устала от одиночества и ищет себе парня, не правы. Наоборот, Селена ненавидит подобные, особенно если пишут «источник», которого на самом деле нет. В доказательно — у таких «источников» даже нет деталей, поэтому верить им не стоит. А в недавней статье, опубликованной на американском сайте, написано, что Селена даже готова стать мамой, что вовсе противоречит выше написанному. Поэтому фанатам можно точно смириться — у Джастина и Селены уже давно разные жизни.