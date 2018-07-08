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Почему Юрий Долгорукий женился половецкой княжне
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Почему Юрий Долгорукий женился половецкой княжне 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Считается, что первое появление степняков-половцев, или, как их называли, кипчаков, датируется 1054 годом. С самого начала они показали, что являются страшной угрозой для русских земель: начинали набег обычно по весне, когда крестьяне приступали к полевым работам, нападали на беззащитные села и деревни и уводили богатый «полон».
Русские князья уже тогда были погружены в междоусобные дрязги и не могли совместно противостоять угрозе из степи. Первая объединенная попытка остановить натиск кочевников закончилась страшным поражением на реке Альте в 1068 году. Так что князьям безопаснее было в своих укрепленных городах, тем более что осаждать крепости половцы не умели.
Соглашения с вождями
Хотя у половцев не было политического центра или самого уважаемого хана, с которым можно было бы договориться, отдельные русские князья заключали соглашения с некоторыми вождями и даже охотно брали в жены половецких княжон. Династический брак в то время был чуть ли не единственной гарантией мира с вероломными степняками.
В результате походов Владимира Мономаха в Степь угроза набегов начала спадать, но поддерживать хорошие отношения с кочевыми племенами все еще было необходимо: того требовало спокойствие земледельцев и военная необходимость, ведь князья активно использовали половецкие орды в своих междоусобицах.
Династический союз
Владимир Мономах, «щит Руси» от половцев, долго вынашивал планы династического союза с половецким ханом. Сам князь первым раз был женат на дочери последнего короля англосаксов Гите Златовласке. Разумеется, о личных желаниях детей князья в ту пору не думали.
В 1108 году Владимир подобрал своему младшему сыну Юрию дочь хана Аепы, имя которой история не сохранила. Примечательно, что одновременно с этим Олег Святославич, давний враг Владимира женил на дочери Аепы своего сына. Хотя династический брак не предотвратил будущих половецких набегов, теперь Владимир и Олег больше не могли открыто выступать друг против друга, что еще более возвысило положение Мономаха.
У Юрия в браке с «Аепиной дщерью» родилось 8 детей, в том числе и будущий великий князь Андрей Боголюбский.
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