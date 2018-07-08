Неспортивное поведение: русские девушки в контакте с болельщиками

Пока мужчины прикидывают турнирные расклады чемпионата мира, девушки выходят на секс-охоту за болельщиками.

Профессионалки

— Так, не проходим мимо. Рашн гёрлз!

После очередного матча сборной Аргентины полная дама представляет болельщикам двух молодых девушек. Диспозиция удачная — сразу при выходе из метро. Пока толпа не распылилась, девушки успевают обниматься со всеми желающими.

— Целуйте их. Такого уже никогда не будет, — подбадривает дама своих подопечных.

Перед чемпионатом мира зам. начальника управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России генерал-майор полиции Антон Гусев рассказал «Собеседнику», что в целях гостеприимства в МВД будут закрывать глаза на мелкие нарушения. Видимо, решили даже не подглядывать.

В сфере платной любви началась золотая пора. Один из эскорт-салонов опубликовал объявление сразу с тремя девушками, одетыми в спортивную форму с символикой чемпионата мира. Ценник — 120 тысяч за час (как два билета на финал ЧМ). Забавно, но адрес салона — 750 метров от гостиницы «Украина», где живут чиновники ФИФА и приглашенные звезды. В мае, судя по ресурсу «Веб-архив», сайт сильно обновился — к чемпионату мира здесь явно готовились.

«Девушки Мск и некоторые города России. Есть хорошая работа с VIP-иностранцами (ночь от 150 тр). Элит! Сутки от 400 тр. Работаем за процент, оплата на месте». На страницах с вакансиями в «Контакте» такие объявления в период чемпионата мира — не редкость. Вряд ли их сократит петиция протеста на сайте Change.org, которая набрала пока только 30.000 подписей.

— В «Контакте» очень много сообществ, посвященных поиску работы, — рассказал автор петиции Борис Конаков из петербургского кризисного центра для женщин. — Мы искали их специально с помощью заданного алгоритма и выяснили, что за февраль этого года было 800 объявлений с подозрительными вакансиями, а в марте — свыше 8000. Сейчас вообще цифры зашкаливают.

Легионерки

По подсчетам правозащитников, борющихся с сексуальным рабством, в одной только Москве сейчас работают десятки тысяч темнокожих путан, которых заманивают сюда обманом.

Обычно транспортировка девушки из Нигерии обходится примерно в 6–7 тысяч долларов, которые еще предстоит отбить. Сейчас все стоит в 3–4 раза дешевле из-за возможности, которую дает паспорт болельщика Fan ID. Достаточно всего лишь билета на самолет и стадион — на самый дешевый матч.

— В настоящее время нам известно, что только из Нигерии около 100 пострадавших, которых обманом привезли в Москву, бродяжничают. Но очень много людей не обратились за помощью, и их вопрос остается открытым. Мы опасаемся того, что это может толкнуть их на преступления, потому что деньги заканчиваются очень быстро, — рассказал Самир Шехтер — волонтер организации «Альтернатива», борющейся с рабством.

Любительницы

На прошлой неделе сообщество раскололось на две части: тех, кто осуждает и кто защищает российских девушек, активно флиртующих с гостями чемпионата.

Причем о порочности говорит то, что они вешаются именно на иностранцев и переводят имена в приложении «Тиндер» на латиницу. Видимо, пока они часами просиживали на ресурсе для быстрых знакомств под русским именем, то были благообразнее.

Администрация «ВКонтакте» уже начала выносить предупреждения специальным сообществам, где поборники морали публикуют фото— и видеодоказательства того, как быстро наши девушки идут на контакт с иностранцами.

Осуждать их, легко переодевающихся в футболки сборных Бразилии или Аргентины с загорелого болельщицкого плеча, конечно, непрогрессивно. Но когда видишь на Никольской улице все эти запрыгивания на руки с разбега, поневоле теряешься.

Наверняка многим приходилось слышать восторженные отзывы друзей, вернувшихся из Таиланда: мол, там рай — на доллар можно шиковать, а местные женщины смотрят на туристов, как на богов. Нелегко признавать, что сейчас «Таиланд» — это мы.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №25-2018 под заголовком «Русские девушки вконтакте с болельщиками».

«Обвинять русских женщин за романы с иностранцами, приехавшими на ЧМ-2018, никто не имеет права», — журналистка Елена Варламова о мундиале и предубеждениях