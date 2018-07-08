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Полураздетый житель Миасса гулял по улицам, пока его искали в пруду
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Полураздетый житель Миасса гулял по улицам, пока его искали в пруду 

АиФ 6 часов назад
Фото: АиФ
Житель Миасса гулял по улицам, пока спасатели пытались найти его тело в пруду, сообщает «Миасский рабочий» со ссылкой на городской отряд областной поисково-спасательной службы.
Вызов от очевидцев поступил днём 7 июля. Отдыхавшие на пруду в посёлке Строителей люди рассказали, что на берегу находился подвыпивший мужчина, через некоторое время он пропал, но его вещи остались. Спасатели на лодке около двух часов проверяли дно пруда при помощи специального крюка, однако тела не обнаружили. Поиски были прекращены после звонка полицейских, которые рассказали, что полураздетого мужчину видели в городе.
Напомним, ранее миасским спасателям пришлось выезжать на другой необычный вызов: девушка после ссоры оказалась на балконе соседа снизу.
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