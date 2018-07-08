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В Миассе спасатели искали утонувшего на пруду
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В Миассе спасатели искали утонувшего на пруду 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Вчера, 7 июля, в Миасский поисково-спасательный отряд поступил вызов, что на пруду в поселке Строителей мог утонуть мужчина. Очевидцы рассказали, что мужчина в подвыпившем состоянии отдыхал на берегу пруда, однако в какой то момент на берегу остались только его личные вещи, а самого нигде не было.
Спасатели прочесали пруд на надувной лодке, но результатов никаких это не дало. Позже, сотрудники полиции сообщили спасателям, что мужчину видели в городе, он гулял в одном белье. В связи с этим поиски были прекращены.
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