В Миассе спасатели искали утонувшего на пруду

Вчера, 7 июля, в Миасский поисково-спасательный отряд поступил вызов, что на пруду в поселке Строителей мог утонуть мужчина. Очевидцы рассказали, что мужчина в подвыпившем состоянии отдыхал на берегу пруда, однако в какой то момент на берегу остались только его личные вещи, а самого нигде не было.

Спасатели прочесали пруд на надувной лодке, но результатов никаких это не дало. Позже, сотрудники полиции сообщили спасателям, что мужчину видели в городе, он гулял в одном белье. В связи с этим поиски были прекращены.