Известный мотогонщик Уильям Данлоп разбился насмерть в Дублине

О смерти Данлопа сообщили организаторы чемпионата серии ТТ. Трагедия произошла на тренировке перед гонкой Skerries 100 на востоке Ирландии.

Гонщик ехал на своем мотоцикле Yamaha YZF-R1, когда разбился на участке Sam's Tunnel в 2,9 милях от начала круга.

Примечательно, что ранее 32-летний Уильям принял решение вернуться на трассу после того, как решил не принимать участия в гонках ТТ на острове Мэн. Всего несколько недель назад он восстановился после травм, полученных в North West 200, и планировал остаться со своей девушкой во время неопределенности касаемо здоровья их будущего ребенка.

Данлоп начала свою гоночную карьеру в 2000 году и 108 раз побеждал в национальных ирландских дорожных гонках, а также завоевал четыре победы в North West 200, семь в Гран-При Ольстера, пять раз поднимался на подиум в серии ТТ.

К сожалению, Уильям не единственный гонщик в семье, погибший в авариях. Отец Уильяма Роберт Данлоп также был известным гонщиком, и также погиб во время тренировочных заездов North West 200 в 2008 году, тогда как дядя Уильяма — Джоуи, который до сих пор держит рекорд по наибольшему количеству побед в ТТ (26), погиб в 2000-м году во время гонки в эстонском Таллине.