Сесть мужу на шею: в Финляндии прошел чемпионат по переноске жен

Они знают, как сесть мужу на шею, но исключительно в спортивных интересах. В Финляндии прошли самые необычные в мире гонки — соревнования по переноске жен. Они проводятся в Сонкаярви красивом городке на востоке страны уже 23-й год подряд и привлекают все больше иностранных участников, сообщает телеканал «МИР 24».

Согласно правилам, можно брать в пару собственную жену или супругу приятеля. Самое главное, чтобы жена не была младше 17 лет и весила больше 49 килограммов. Если вес не дотягивает до норматива, женщине надо использовать утяжелитель. Супругу можно переносить в нескольких основных позициях — перебросить через плечо, крест-накрест, но чаще всего мужчины несут жену головой вниз, а женщина обхватывает голову мужчины ногами. Член финского парламента Таисто Миеттинен и его супруга — ветераны таких гонок.

«Надо пробежать 250 метров, но уже через тридцать метров начинается самый тяжелый участок — водная преграда. Глубина — больше метра. Дно — из пластика и очень скользкое. После этого немного пробегаешь — и начинается преодоление препятствий высотой около 80 сантиметров. Так что до конца все добираются очень уставшими», — рассказал участник состязания.

Миеттинен и его жена побеждали в конкурсе уже шесть раз, но в этом году уступили супружеской паре из Литвы.

В основе соревнований лежит легенда. Сто с лишним лет назад жил в этих краях разбойник. Он принимал в свою банду только крепких и надежных парней, поэтому подвергал всех новичков проверке. Надо было умыкнуть девушку из селения и убежать с ней на спине.

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