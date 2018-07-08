Пошлая мужская зависть

В последнее время все чаще от мужчин слышатся шовинистические речи с одним акцентом: место бабы на кухне, нечего с нами в наши же игры играть.

Под играми подразумеваются профессиональные успехи, которые приводят к повышению благосостояния со всеми атрибутами и к повышению социального статуса.

А я так скажу: нечего завидовать. Да-да — банальная мужская зависть не просто о чем-то говорит, она криком кричит от того, что мы — женщины — можем с мужчинами на равных работать, добиваться успеха, много зарабатывать и тратить на, казалось бы, типичные мужские атрибуты. Хочу «Мерседес» — заработаю и куплю, и не надо мне ставить это в упрек. Тем более, что именно заработаю сама — своим трудом.

Вообще же, если говорить серьезно, то мужчины в последнее время как-то измельчали. Вместо того, чтобы заниматься серьезными делами, они все чаще заняты мелочными, «бабскими» разборками — то придумывают планы мести бросившей их девушки, то россиянок обвиняют в том, что они путаются с иностранцами, то вечно всем недовольны.

Что делают дамы в это время?

Правильно, работают — открывают бизнес, придумывают и успешно реализуют новые проекты, развиваются как личности, не позволяя себе возлежать на диване с пивом или чем-то еще. Словом, более пассионарными стали наши женщины.

Чтобы не быть голословной приведу пример одной своей приятельницы — успешной бизнес-леди. У нее сеть ресторанов. И для каждого она самостоятельно разработала концепцию, причем оригинальную и интересую. Понятно, что гости к ней идут стройным потоком. Но женщина на этом не останавливается — на каждый сезон она придумывает новое, оригинальное меню.

В общем, постоянно в движении. А в это время ее коллеги-рестораторы-мужчины что? Правильно! Ноют, что поток гостей упал, что погоды не те стоят, что плитку в центре кладу не кстати — в общем, все против них. Слушая такие аргументы, моя приятельница только улыбается и разводит руками — у нее с бизнесом все нормально, и никакие дожди ему не вредят. И не соревнуется она ни с кем — она просто делает дело, которое любит.

И ситуация такова, что женщины просто не тратят время даром, а направляют свою энергию в мирное русло, что приносит плоды. Но мужчины видят только плоды, что вызывает в них банальную и пошлую зависть.