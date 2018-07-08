Как Яна Рудковская стала мамой сыну экс-подруги

После того, как мама трех сыновей Яна Рудковская высказалась о конфликте в семье Александра Миланы Кержаковых , в ее адрес прозвучало много критики. Известного продюсера упрекнули в том, что она поддержала отца, а не мать в этой непростой семейной истории. Но Рудковская умеет за себя постоять. Этому ее научила долгая борьба в судах за своих сыновей. В социальных сетях под публикациями Рудковской о конфликте в семье Кержаковых, тысячи комментариев. В некоторых из них Рудковской припомнили и то, что она воспитывает ребенка Юлии Салтовец . Действительно, Яна Рудковская воспитывает: Александра (5 лет, сын Рудковской и Евгения Плющенко ), Николая (16 лет, сын Рудковской и Виктора Батурина ) и Андрея (16 лет, сын Виктора Батурина и Юлии Салтовец). Рудковская с пеленок воспитывала Андрея. Справедливы ли упреки в адрес продюсера? Почему биологическая мама мальчика не участвовала в его жизни? История запутанная. Мы попробовали в ней разобраться.

Версия Юлии Салтовец

Свадьба Юлии Салтовец и Виктора Батурина. Фото: архив, кадр программы.

В 90-х Юлия Салтовец танцевала в ночных клубах Сочи, тогда девушка и познакомилась с состоятельным бизнесменом из Москвы Виктором Батуриным. Вскоре Батурин сделал предложение симпатичной танцовщице, сыграли свадьбу, потом обвенчались. Жениху было 45 лет, невесте 21 год. А Яна Рудковская гуляла на свадьбе Юлии и Виктора. Салтовец и Рудковскую в свое время в Сочи познакомил Батурин.

Юлию Салтовец и Яну Рудковскую в Сочи познакомил Виктор Батурин. Фото: архив, кадр программы.

«Счастье начало заканчиваться в тот момент, когда Яна Рудковская стала мне говорить, что Виктор спит с одной моделью из Сочи, потом с другой. С Виктором мы прожили меньше года… Мне рассказали охранники Виктора, что у Яны есть отношения с Виктором. Я уехала от него к моим родителям… Я, конечно, жалею, что развелась с Виктором, у нас бы была прекрасная семья. Я была молодая и вспыльчивая. Все мы в молодости делаем очень много ошибок…» — рассказывала свою историю Юлия Салтовец в эфире программы «Зеркало для героя» ( НТВ ).

Салтовец родила мальчика в сентябре 2001-го года: «Я просила ребенка на кормление, мне сказали, что ему нельзя давать молоко. Не объяснили даже почему… Ребенка принесли, а на третий день забрали…» Юлия рассказала в эфире, что сына у нее забрали прямо из роддома. Мальчика увезли в Москву, и с рождения он воспитывался в семье Виктора Батурина и Яны Рудковской — пара к тому времени уже оформила отношения.

Стремясь вызвать сочувствие, Салтовец за приличные гонорары рассказывала на ТВ, что сына экс-муж забрал без ее согласия — просто отобрал и все. Но Юлия почему-то «забывает» об одной немаловажной детали: в роддоме она написала отказ от ребенка. Когда ей задают вопрос об этом документе, она отвечает, что не помнит, как подписывала бумагу.

«Когда они разводились, Виктор Батурин приезжал ко мне в Краснодар, чтобы наладить отношения», — Салтовец в эфире телепередачи вспоминала, что увидела сына, спустя 7 лет. В тот момент Батурин и Рудковская расстались, и бизнесмен забрал детей у Яны. Он вдруг разрешил Салтовец видеть сына. К тому времени Юлия уже воспитывала дочь (с ее отцом у Салтовец не сложились отношения), и на встречи с Андреем женщина из Краснодарского края привозила его сводную сестру. Юлия периодически прилетала на встречи с мальчиком. В 2011 году, когда Виктора Батурина посадили в следственный изолятор , детей вернули Яне Рудковской.

Юлию Салтовец с дочерью Полиной. Фото: архив, кадр программы.

Салтовец на время исчезла. Она устраивала жизнь в Испании: сначала работала там танцовщицей, а потом удачно вышла замуж. Когда появлялась в России, давала интервью о своей нелегкой женской доле. «В 2015 году я встречалась с Андреем . Я ему сказала, Андрей ты знаешь, что я твоя мама, и я очень сильно тебя люблю. Я не виновата в том, что тебя у меня забрали…» — озвучивала на всю страну свои переживания Салтовец. После очередного отпуска в России женщина возвращалась в Испанию.

Стоит отметить, что сам Андрей Батурин всегда хотел жить в семье Яны Рудковской.

Версия Яны Рудковской

Так как Юлия Салтовец давала интервью, Яна Рудковская вынуждена была отвечать. Продюсер после развода боролась за сыновей, прошла множество судов, но даже когда правда восторжествовала, и дети должны были вернуться к маме, возникла другая проблема.

«…Но Батурин продолжил по-другому. «Пожалуйста, — сказал он. — Вот Коля, это твой сын, забирай. А Андрей — усыновленный и к тебе отношения никакого не имеет», — вспоминала продюсер в интервью Elle

Яна Рудковская смогла оформить опекунство над сыном Батурина от брака с Юлией Салтовец, после того, как мать мальчика в роддоме написала от него отказ. «К сожалению, документы на усыновление были сделаны не совсем корректно: в метрике было написано, что я родная мать Андрея, и Батурин устроил еще один суд, где от меня потребовали проведения генетической экспертизы, на которую идти было бессмысленно. Воспользовавшись этим, он предложил подписать мне мировое соглашение (когда дети живут поочередно то у меня, то у него). И вот в 2010 году, чтобы не потерять Андрюшу, подписала это соглашение», — объясняла ситуацию Рудковская.

В 2011 году Батурина посадили, и дети вернулись к Рудковской. Яна, отвечая на вопросы журналистов, говорила, что любит мальчиков одинаково. Замечала с улыбкой: «Мало того, Коля иногда жалуется, что я уделяю Андрюше больше внимания. Это правда. Коля может получить подзатыльник, а Андрей нет…»

Рудковская даже после судебных битв за детей (их было более 200-х), никогда не говорила мальчикам плохо об отце. Андрея и Николая воспитывают Яна Рудковская и Евгений Плющенко. После того, как Виктор Батурин вышел из тюрьмы, Рудковская сумела восстановить с ним отношения. Отец встречается с сыновьями, участвует в их воспитании, дарит дорогие подарки.

Рудковская пробовала восстановить отношения и с Салтовец. Яна откликнулась на просьбы Юлии увидеть сына, и организовала ту самую встречу Салтовец с сыном в 2015 году, о которой рассказывала Юлия. «Мы неделю всей семьей уговаривали Андрея пойти», — рассказывала в интервью Рудковская. Встреча состоялась в кафе, Андрей пришел в компании брата, Евгения Плющенко и его друга. «Потом я пыталась поддерживать отношения: выслала Юлии размеры Андрея, чтобы у нее была возможность оказать знак внимания: купить ему что-то из одежды в подарок, ведь приближался его день рождения. Я рассказала ей, что он увлекается гольфом, выслала фото. Ей было предложено в любое время приезжать к Андрею. Когда Виктор Николаевич Батурин вышел из мест заключения, он тоже поддержал мою идею, и мы предложили три варианта, как можно видеться с Андреем. Первый — договариваться через мою ассистентку, второй — через Виктора Николаевича, третий — напрямую по телефону с Андреем. Ей прислали его номер», — рассказывала Яна Рудковская в интервью Hello.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1818335309504816666_331286351"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.0328125)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.0328125)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Но вместо того, чтобы завоевывать доверие ребенка, Салтовец вернулась к новому мужу в Испанию, а когда в очередной раз приехала в Россию дала «сенсационное» интервью. Дети быстро растут и скоро Юлии Салтовец уже не в чем будет упрекать «соперницу» — взрослый парень сам сможет принимать все решения…

Кстати, после того, как Александр и Милана Кержакова начали вести переговоры, и смогли прийти к соглашению о воспитании сына, Яна Рудковская пообещала устроить Милану Кержакову на работу. Продюсер продемонстрировала, что она помогает не только словом, но и делом: «Я пригласила Милану работать в нашу команду, возглавить наше Питерское отделение ледовых шоу. Она уже на финишной прямой в лечении, и я уверена, что у неё все получится! И пусть все эти дни нам всем было неприятно и больно, я счастлива, что ребята договорились. Значит для меня ещё несколько дней моей жизни прожиты не зря!»

Яна Рудковская на свадьбе Юлии Салтовец и Виктора Батурина с невестой. Фото: архив, кадр программы.