Том Харди и Шарлотта Райли скоро станут родителями во второй раз

40-летний Том Харди и 36-летняя Шарлотта Райли ждут второго ребенка.

На днях супруги появились на красной дорожке одной из кинопремьер. Шарлотта позировала фотографам в белом объемном платье. скрывавшем фигуру. Тогда некоторые предположили, что актриса беременна. Что ж, предположения подтвердились!

Напомним, что Том Харди и Шарлотта Райли поженились в 2014 году, а спустя год у них родился сын. Кроме того, у Харди есть сын Луи от его бывшей девушки Рэйчел Спид.

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Фото:Global Look Press

Видео:Instagram