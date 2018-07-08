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Том Харди и Шарлотта Райли скоро станут родителями во второй раз
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Том Харди и Шарлотта Райли скоро станут родителями во второй раз 

WMJ.ru 45 минут назад
Фото: WMJ.ru
40-летний Том Харди и 36-летняя Шарлотта Райли ждут второго ребенка.
На днях супруги появились на красной дорожке одной из кинопремьер. Шарлотта позировала фотографам в белом объемном платье. скрывавшем фигуру. Тогда некоторые предположили, что актриса беременна. Что ж, предположения подтвердились!
Напомним, что Том Харди и Шарлотта Райли поженились в 2014 году, а спустя год у них родился сын. Кроме того, у Харди есть сын Луи от его бывшей девушки Рэйчел Спид.
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Фото:Global Look Press
Видео:Instagram
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