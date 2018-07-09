Том Харди и Шарлотта Райли станут родителями во второй раз 

Английский актер Том Харди и его супруга артистка Шарлотта Райли ждут пополнения в семье, сообщает портал Justjared. Как сообщает издание, на премьеру фильма Swimming With Men со своим участием актриса пришла в очень свободном многослойном платье, которое скрывало ее округлившиеся формы.
justjared.com Малыш станет уже вторым в семье Харди и Райли. В октябре 2015 года они впервые стали родителями. К слову, имя малыша звезда фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» и его супруга до сих пор держат в секрете.
Том и Шарлотта получили В СМИ прозвище «конспираторы» за свою привычку уходить от вопросов от личной жизни. Звездной паре удалось скрыть от представителей «четвертой власти» даже собственную свадьбу.
Ранее Пятый канал рассказыва ло шести самых курьезных моментах на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри.