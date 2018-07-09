Том Харди и Шарлотта Райли станут родителями во второй раз

Английский актер Том Харди и его супруга артистка Шарлотта Райли ждут пополнения в семье, сообщает портал Justjared. Как сообщает издание, на премьеру фильма Swimming With Men со своим участием актриса пришла в очень свободном многослойном платье, которое скрывало ее округлившиеся формы.

justjared.com Малыш станет уже вторым в семье Харди и Райли. В октябре 2015 года они впервые стали родителями. К слову, имя малыша звезда фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» и его супруга до сих пор держат в секрете.

Том и Шарлотта получили В СМИ прозвище «конспираторы» за свою привычку уходить от вопросов от личной жизни. Звездной паре удалось скрыть от представителей «четвертой власти» даже собственную свадьбу.