«Мы очень-очень разные»: Агата Муцениеце назвала причину размолвки с мужем

В начале июня стало известно, что между Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным «пробежала черная кошка». Супруги, слухи о проблемах в семье которых ходили давно, заявили, что поставили свой брак «на паузу». Многих интересовало, что же случилось, потому актриса решила прояснить ситуацию.

Агата Муцениеце впервые откровенно решила обсудить с поклонниками проблемы в своей семье. Ее союз с коллегой Павлом Прилучным считают одним из самых крепких в современном шоу-бизнесе, ведь молодые люди неоднократно заявляли о своих чувствах, воспитывают двоих детей. В СМИ возможной причиной размолвки влюбленных называли предполагаемую неверность мужчины, который ранее опроверг подобные домыслы. Его избранница также призывает не верить желтым изданиям и не придумывать небылицы: «Никто не причастен к тому, что мы ставили что-то на паузу в нашей жизни. Мы просто очень-очень-очень разные люди. Иногда наши темпераменты сталкиваются и бушуют… Если честно, я очень тяжело пережила все события. Как будто у меня высосали всю энергию… В наших отношениях третьих лиц не существует и не может существовать, мы только вдвоем».

Муцениеце подчеркивает, что перерыв в отношениях пошел им на пользу, поскольку они сделали правильные выводы и решили, что смогут пережить все и остаться вместе. Фанаты не нарадуются за них, а вот злопыхатели требуют «прекратить пиариться» за счет публичного выяснения отношений: «Хорошо, что помирились, я так и думала, что вы останетесь вместе». «А я считаю, что они и не ссорились, просто хотят, чтобы лишний раз о них заговорили и написали». «Цирк какой-то, зачем всем объявлять о расставании, пусть временном, потом о примирении? С какой целью выставлять личную жизнь напоказ?» «Никогда не пойму знаменитостей, постоянно грязное белье выбрасывают…» «Рада, что вы нашли в себе силы остаться вместе и решить конфликт!»

Среди плюсов временного разрыва с возлюбленным Агата Муцениеце называла… похудение. Оказалось, что из-за переживаний красавица немного убавила в весе.