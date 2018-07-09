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Шестилетний мальчик погиб после падения с четвёртого этажа
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Шестилетний мальчик погиб после падения с четвёртого этажа 

News.ru 1 час назад
В городе Белогорск Амурской области шестилетний мальчик погиб, выпав с четвёртого этажа. На момент трагедии он находился дома с матерью.
«Он встал на подоконник и облокотился на москитную сетку. Конструкция не выдержала, и мальчик выпал из окна», — сообщили в мэрии.
Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть ребёнка.
По её данным, мальчик проживал в многодетной семье, которая не состояла на учёте. Однако его мать уже привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
После трагедии было возбуждено уголовное дело.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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