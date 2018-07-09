Шестилетний мальчик погиб после падения с четвёртого этажа

В городе Белогорск Амурской области шестилетний мальчик погиб, выпав с четвёртого этажа. На момент трагедии он находился дома с матерью.

«Он встал на подоконник и облокотился на москитную сетку. Конструкция не выдержала, и мальчик выпал из окна», — сообщили в мэрии.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть ребёнка.

По её данным, мальчик проживал в многодетной семье, которая не состояла на учёте. Однако его мать уже привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

После трагедии было возбуждено уголовное дело.