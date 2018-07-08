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Погиб ребенок: в Башкирии мать обвиняют в смерти дочери
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Погиб ребенок: в Башкирии мать обвиняют в смерти дочери
ufa1.ru
20 часов назад
Женский форум
Фото:
ufa1.ru
Вчера, 7го июля в городе Стерлитамак произошел вопиющий случай. В неблагополучной семье, сильно злоупотреблявшей алкоголем насмерть замучили 2-хлетнюю девочку.
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