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Погиб ребенок: в Башкирии мать обвиняют в смерти дочери
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Погиб ребенок: в Башкирии мать обвиняют в смерти дочери 

ufa1.ru 20 часов назад
Фото: ufa1.ru
Вчера, 7го июля в городе Стерлитамак произошел вопиющий случай. В неблагополучной семье, сильно злоупотреблявшей алкоголем насмерть замучили 2-хлетнюю девочку.
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Женский форум  Ещё 9 источников 
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