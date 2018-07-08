Привычные жесты, которые считаются обидными в других странах

Жесты чаще всего помогают нам без слов выразить то, что мы хотим сказать. Особенно часто их используют путешественники, не зная родной язык посещаемой страны. Однако далеко не везде невинные на первый взгляд жесты имеют положительный окрас.

Палец вверх

Обычно этот жест помогает показать, что все здорово, человек чувствует себя хорошо или работа выполнена отлично. В некоторых государствах на территории Латинской Америки, Западной Африки и, кроме того, ранней Сардинии указанный жест имеет отрицательную окраску и вполне способен восприниматься как личное оскорбление. На Ближнем Востоке, между тем, поднятый вверх палец и вовсе может выглядеть как попытка послать в грубой форме.

OK Создающие круг большой и указательный пальцы у нас говорят, что все хорошо. На Ближнем Востоке указанный жест могут воспринимать как угрозу, а в Турции или на территории Германии — как намек на нетрадиционную ориентацию или схожей формы естественное отверстие. В Бразилии знак «окей» могут сравнить с поднятым средним пальцем.

Знак мира

Поднятые вверх указательный и средний палец тоже не всегда означают одно и то же. К примеру, показывая рожки в Австралии или на территории Англии, лучше убедиться, чтобы ладонь указывала наружу, иначе знак превращается в оскорбление, вроде среднего пальца.

Скрещенные пальцы

У нас указанный жест используют, от сглаза или как пожелание удачи, но во Вьетнаме подобный знак руками, направленный на человека, может выступать оскорблением. Считается, что скрещенные таким образом пальцы символизируют женские половые органы, а в прошлом так отпугивали злых духов.

Раскрытая ладонь

Как правило, этот жест сигнализирует приветствие, но, к примеру, в Греции такая манипуляция способна оскорбить человека, который подумает, что его послали. Традиция берет начало еще со времен существования Византийской империи.

“Коза”

Этот жест в последние годы является символом тяжелой музыки, но не всюду его воспринимают одинаково. На Кавказе, а также на территории Испании, Италии и Греции подобный знак может указывать на то, что вторая половина ходит на лево. Связан подобный эффект прежде всего с выражением «Наставить рога».]]>