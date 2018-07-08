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Ж — жизненно. 15 комиксов о жизни с женой
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Ж — жизненно. 15 комиксов о жизни с женой 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 2 часа назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Яхуда Девир (Yehuda Adi Devir) — художник из Тель-Авива, который прославился на весь Интернет серией сочных и забавных комиксов о своей жизни с женой. Каждая иллюстрация — это графическое воплощение его семейной жизни с прекрасной девушкой по имени Майя.
“Серия комиксов под названием «Один из тех самых дней» основана на реальных событиях из нашей жизни. Нам хотелось сохранить эти забавные воспоминания с помощью иллюстрации” — рассказывает Яхуда.
Над комиксами супруги работают вместе. В своих работах они делают акцент не только на веселые, но и на трогательные моменты. Учат улыбаться и не падать духом, даже когда все, казалось бы, пошло не так.
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