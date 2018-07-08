Ж — жизненно. 15 комиксов о жизни с женой

Яхуда Девир (Yehuda Adi Devir) — художник из Тель-Авива, который прославился на весь Интернет серией сочных и забавных комиксов о своей жизни с женой. Каждая иллюстрация — это графическое воплощение его семейной жизни с прекрасной девушкой по имени Майя.

“Серия комиксов под названием «Один из тех самых дней» основана на реальных событиях из нашей жизни. Нам хотелось сохранить эти забавные воспоминания с помощью иллюстрации” — рассказывает Яхуда.

Над комиксами супруги работают вместе. В своих работах они делают акцент не только на веселые, но и на трогательные моменты. Учат улыбаться и не падать духом, даже когда все, казалось бы, пошло не так.

Моя горячая женушка

Магическая сила ее прикосновения…

И так каждое утро

Мой личный сорт Тараканатора!

Вечная проблема с тарелками

Вот тут многие узнают себя

Предложение

Караоке в машине

Бессонница…

Трудоголик

Хвалит меня, хотя сама может лучше

Любовь — это боль. Иногда.

Достучаться до небес

Распределение тяжести

Никто не идеален