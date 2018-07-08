Яхуда Девир (Yehuda Adi Devir) — художник из Тель-Авива, который прославился на весь Интернет серией сочных и забавных комиксов о своей жизни с женой. Каждая иллюстрация — это графическое воплощение его семейной жизни с прекрасной девушкой по имени Майя.
“Серия комиксов под названием «Один из тех самых дней» основана на реальных событиях из нашей жизни. Нам хотелось сохранить эти забавные воспоминания с помощью иллюстрации” — рассказывает Яхуда.
Над комиксами супруги работают вместе. В своих работах они делают акцент не только на веселые, но и на трогательные моменты. Учат улыбаться и не падать духом, даже когда все, казалось бы, пошло не так.
Моя горячая женушка
Магическая сила ее прикосновения…
И так каждое утро
Мой личный сорт Тараканатора!
Вечная проблема с тарелками
Вот тут многие узнают себя
Предложение
Караоке в машине
Бессонница…
Трудоголик
Хвалит меня, хотя сама может лучше
Любовь — это боль. Иногда.
Достучаться до небес
Распределение тяжести
Никто не идеален