Куда движется ситуация вокруг женщин, содержащих свои семьи в Египте?

«Раньше я брала с собой ребенка, когда убирала дома и мыла ковры. Я часто переезжала из одной комнаты в другую из-за повышения аренды. Все эти годы я работала днём и ночью, и не помню дня, когда бы отдыхала с тех времён, когда младшему ребёнку исполнилось два года», — подводит итоги 55-летняя Ум Самар, как ей нравится называть себя, после 15 лет работы горничной, чтобы содержать двух дочерей, поскольку муж бросил их, не дав ей развода.

Цифры отражают масштабы кризиса

В Египте насчитывается более 12 миллионов женщин, которые содержат свои семьи, это около 38% от числа всех женщин в стране. Вместе они обеспечивают примерно 30% всех египетских семей. При этом доля содержащих семью женщин, живущих за чертой бедности, составляет 26,3%.

Эти цифры могут многих шокировать, но реальное положение дел может оказаться ещё более серьёзным, если учесть, что в некоторые области трудно попасть, чтобы провести опросы, а также то, что многие женщины не осмеливаются говорить о том, сколько тратят на свои семьи.

Нихад Абу Аль-Кумсан, активистка, основатель и руководитель египетского центра по правам женщин, сама содержит свою семью и знает, что каждая женщина, которая обеспечивает себя, своих детей или членов семьи, делает это по причине отсутствия кормильца в связи с состоянием его здоровья, которое мешает ему работать, смертью, разводом, нахождением в тюрьме, употреблением наркотиков или нежеланием поддерживать семью.

Могут ли общественные инициативы вроде создания женских союзов помочь решить проблему таких женщин как Ум Самар?

Почему именно союз женщин, содержащих семьи?

Махмуд Салама, адвокат и активист в области прав женщин, призывает к созданию женского союза. Он объяснил «Расиф22», что приоритетами деятельности такого союза должны быть предоставление содержащим свои семьи женщинам ежемесячного пособия, которое позволило бы им справиться с высокими ценами и жить достойно, предоставление им рабочих мест посредством сотрудничества с бизнесменами, а также медицинской страховки для неё и детей. Кроме того, такой союз мог бы взять на себя юридические издержки, касающиеся защиты прав разведенных женщин или наследования в случае смерти кормильца.

«Мы также будем стремиться обеспечить такие семьи жильём в координации с Министерством жилищного строительства и другими сторонами, которые занимаются этим вопросом», — добавил адвокат.

Абу Аль-Кумсан считает создание женской ассоциации хорошей идеей, однако, по её мнению, ее деятельность не должна ограничиваться ежемесячными пособиями. Скорее, лучше сосредоточиться на том, чтобы стать акторами в обществе, а не быть пассивными и ждать помощи от других.

Активистка предполагает, что этот союз должен изучать каждый отдельный случай, находить подходящие возможности для трудоустройства, ликвидировать неграмотность среди женщин, чтобы они могли иметь большие шансы получить работу и лучше воспитывать своих детей.

Платонизм

Вахад Самир, член Национального совета по делам женщин, отвергает идею создания ассоциации женщин, содержащих свои семьи, указывая на то, что содержание семьи не является профессией или статусом, это ситуация, в которой женщины вынужденно оказались. «Мы обязаны поддерживать их и помочь справиться с этими условиями, и международные организации успешно работают в данном направлении. Тем не менее, содержание своей семьи — это не профессия, которая заслуживает денежного вознаграждения», — заявила женщина.

Комментируя предложения, которые выдвинули учредители предполагаемого союза, Вахад Самир отметила, что любая неправительственная организация, независимо от ее ресурсов, не сможет выплачивать ежемесячную «зарплату» 35% женщин Египта. По её мнению, эта идея — абсолютный платонизм, и даже медицинское страхование женщин, содержащих свои семьи, входит в текущие планы государства по созданию комплексной системы медицинского страхования для всех членов общества.

Что касается Сары Бейсар, директора Центра по правам ребенка и поддержке женщин, то она считает, что создание такого союза и других гражданских объединений, которые будут защищать интересы женщин, конечно, является хорошей идеей, но их учредители должны понимать потребности таких женщин, многие из которых нуждаются не столько в деньгах, сколько в психологической поддержке.

يارب… نطلب غوثك لجميع الأمهات المعيلات ❤️ pic.twitter.com/mNKcyoGjHC

— مريم الأحمدي (@MariamAlAhmadi) 23 декабря 2014 г.

​Господь, храни наших кормилиц

Бейсар утверждает: «Необходимо различать два типа женщин, содержащих семьи. Первый — это те, кто вынужден работать, поскольку не имеет кормильца, находится в разводе, либо чьи мужья их бросили или умерли, или же физически неспособны работать. Ко второму типу относятся женщины, в отношении которых практикуется финансовое насилие».

Она добавляет: «Давайте будем разумными. Многие содержащие семьи женщины не разведены и не являются вдовами. Они не испытывают недостатка в деньгах, а, напротив, имеют много денег, однако им нужно жилье и осведомленность, чтобы противостоять человеку, который должен быть их кормильцем, а не подчиняться ему.

Жертвы осуждения

Ум Самар, по ее словам, относится к категории „жертв осуждения“: она не разведена и потому не может получить помощь от государства, которая предназначена разведённым женщинам, но в то же время не жена, обладающая рядом законных прав.

Многие женщины, подобно Ум Самар, отказываются подавать на развод, поскольку это значило бы поставить на себя клеймо в глазах общества. К тому же она в какой-то степени надеется на то, что ее муж вернется к ней и дочери.

Это подтверждает Наджла Айяд, учредитель организации „Новое начало“, занимающейся поддержкой разведенных женщин и их психологической реабилитацией. Она объяснила, что в прошлом уже призывала к созданию союза разведенных женщин, однако ей было в этом отказано.

Айяд и ее команда добровольцев оказывают поддержку разведённым женщинам и их детям, чтобы они могли преодолеть этап после развода как с психологической, так и с материальной точек зрения, предоставляют им возможности трудоустройства и прохождения психологической терапии в условиях общественного осуждения разведенных женщин.

Встреча матерей-одиночек в Египте

Айяд сражалась за то, чтобы утвердить день в честь женщин, содержащих свои семьи, и даже выбрала дату — 28 марта, однако она до сих пор не утверждена официально.

К этой категории, по словам Бейсар, также относятся женщины, ставшие жертвами финансового насилия, одной из самых серьезных проблем, с которыми сталкиваются работающие женщины, чьи отцы, братья или мужья принимают наркотики или сидят дома и силой отнимают их зарплату.

Инициативы государства

Самир отмечает, что содержащие свои семьи женщины получают должное внимание от различных государственных учреждений в виде различных льгот, таких как пособие разведенным, вдовам, тем, чьи мужья являются инвалидами и не способны работать, а также „пособие солидарности и достоинства“.

Им также предоставляет кредиты без залога такие учреждения как Министерство социального обеспечения, молодежи и спорта, Центральный банк и другие.

Как отмечает Самир, то, чем занимаются Национальный совет по делам женщин, различные государственные органы, а также многие центры, работающие над улучшением условий жизни женщин-работников, включая их обучение, предоставление им сырья, продвижение их товаров или поддержку небольших проектов, взятых под кредит, является верным путем.

Причины обострения кризиса

Самир считает, что лёгкость, с которой мужья начинают зависеть от доходов своих жён, а также усердие женщин в работе, карьерный рост, побуждает мужчин оставаться дома.

Она признает обострение кризиса вследствие увеличения доли женщин, содержащих свои семьи, в Египте, однако несмотря на это считает, что социальные медиа решили многие проблемы таких женщин, поскольку они могут работать на дому, управлять собственными проектами и продавать свою продукцию, не сталкиваясь с проблемой поиска работы.

Бейсар считает, что поскольку большинство этих женщин работает в негосударственном секторе, а потому не застрахованы и их дети отказываются от образования, государство должно обеспечить их, либо всех женщин соответствующими льготами

Рост числа женщин-работников вызывает тревогу в египетском обществе из-за резкого увеличения числа разводов, супружеских измен, ухода мужей из семьи, а также из-за высокой смертности среди молодежи, злоупотребления наркотиками, изнасилований, преследований и морального разложения в целом.

#ايران #الأخبـار ايران: 18بالمئة من النساء المعيلات يعملن في وظيفة فقط https://t.co/ZJRZpMgJ6S pic.twitter.com/4Ca7N7qmBj

— منظمة مجاهدي خلق (@Mojahedinar) 13 февраля 2017 г.

​18% женщин, содержащих свои семьи, официально не трудоустроены

Бейсар считает, что причиной обострения кризиса является социальный переворот: плохое воспитание мужчин, которые боятся давать деньги своим жёнам, сёстрам или даже дочерям, и намеренно оставляют работу, чтобы заставить ее расходовать свои средства.

Она указывает на то, что есть ещё более ужасные ситуации, когда мужья зарабатывают деньги и тратят их на себя, в то время как их жены вынуждены сами обеспечивать себя и остальных членов семьи. Эти женщины не входят в 35% тех, кто сам содержит свои семьи.

Предлагаемые решения

Бейсар считает, что должен быть способ заставить мужчин взять на себя расходы и ответственность, иначе это явление распространится и станет нормой. Такие мужчины могут жениться второй раз и отказываться нести бремя, что усугубит ситуацию в ещё большей степени.

Законы, которые не могут защитить женщин и гарантировать им их права, должны полностью измениться. Возможно ли, что до сих пор не существует закона, криминализирующего насилие отца или мужа в отношении своей дочери, жены?

С предоставлением „безопасных домов“ для тех, кто подвергся насилию, к созданию которых мы всегда призывали, женщины должны иметь возможность спастись также от финансового насилия.