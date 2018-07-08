Западный мужчина: мужик или не мужик?

«Большие затруднения», «всеобщее отставание» и даже «вымирание как вида». Вот что демонстрируют современные западные мужчины, если верить Le Figaro . Французская газета называет и виновных в мужской беде. Это эгалитарное общество с его уравниловкой под видом равных прав и, конечно, женщины. Они даже первые. Потому что так перетянули на себя одеяло движением #MeToo, так сконцентрировали внимание на себе, растоптанных пятой мужского господства, что не заметили, как мужчина откатился к стеночке и стремительно деградировал. Проспали мужчин, что и говорить! Проспали их проблемы: упомянутые «затруднения с поиском места в обществе», общее отставание в развитии — из-за все меньшего процента желающих получить высшее образование, — ну а уж что касается «контуров мужественности», здесь и вовсе размытые черты.

С одной стороны, когда из-за каждого угла слышится #MeToo да #MeToo, волей неволей начнешь испытывать разного рода «затруднения» и терять «контуры», так что мужчинам впору организовывать собственное движение: #MeNever. А с другой стороны, если не востребована мужская сила и сама идея опоры на мужчину, если на эту самую мужественность просто нет запроса, то откуда ей взяться? И тут мы наступили на корень. В головах. Где тихой сапой загипсовалась мысль о никчемности такого понятия, как «чисто мужская харизма».

Эссе «Мужественность», сайт «Искусство мужественности», лекции на тему «Запад потерял веру в мужественность», круглый стол «Мужчина — вымирающий вид» — подобные публикации и акции появляются в западных странах в силу тревоги, которая постепенно разливается в воздухе из «незагипсованных» голов. «Разлив» этот — следствие игнорирования мудрого наблюдения человечества: «слишком хорошо — тоже нехорошо». Это я о том, что если раньше было только два пола с очевидными «взаимообязывающими» функциями, то теперь их, говорят, несколько, и все «одинаково правильные»! При этом женщины (опять женщины!) часто подчеркивают такую незначительность роли мужественного человека в собственной жизни, что та же Le Figaro не без оснований замечает: «Мужчины потеряли контроль над продолжением рода» — и в дополнение цитирует сексолога, который «каждый день сталкивается с мужскими проблемами». «Просмотр порнографических материалов — наиболее яркое проявление», — вот вам и медицинское наблюдение. Неужели это теперь единственная мужская ниша? Будет жаль, если будет так…

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