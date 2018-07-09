5-летняя дочь-милашка Робби Уильямса станет подружкой на свадьбе у Виндзоров

Дочь Робби Уильямса Теодора будет «цветочницей» на свадьбе принцессы Евгении.

Новая свадьба в доме британских монархов! 28-летняя принцесса Евгения выйдет замуж за возлюбленного Джека Бруксбенка в церкви Святого Георга в Виндзорском замке — там же, где женились принц Гарри и Меган Маркл — 12 октября. Планирование свадьбы идет полным ходом, и невеста уже выбрала маленьких подружек-цветочниц, среди которых оказалась и пятилетняя Теодора. Малышка — одна из двоих детей Робби Уильямса и Аиды Филд Уильямс. Ее лицо родители стараются не показывать, но и на видео и фото «без лица» видно, что девочка настоящая кокетка и милашка.

Принцесса Евгения встречалась с возлюбленным семь лет перед тем, как помолвиться в Никарагуа в конце 2017 года. Много лет дружит монаршая особа и с Робби и Аидой, так что приглашение Теодоры на свадьбу было лишь вопросом времени.

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Фото:Instagram