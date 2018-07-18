Ещё
12 спасенных из пещеры в Таиланде школьников встретятся с журналистами
Далее:
Читайте также:
Ещё

12 спасенных из пещеры в Таиланде школьников встретятся с журналистами 

Авторадио 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Предстоящая пресс-конференция станет первой и последней возможностью для мировых СМИ задать вопросы подросткам, которые провели в заточение больше двух недель. Темы для обсуждения нужно направить заранее и согласовать с лечащими врачами и психологами. Подробные вопросы о первых днях, которые юные футболисты и их тренер провели в дальней камере пещеры почти без пищи, могут быть отвергнуты. В дальнейшем власти будут ограждать спасенных детей от общения с прессой. Журналистам, которые попытаются нарушить этот порядок, могут быть предъявлены обвинения во вмешательстве в личную жизнь детей, которое в Таиланде преследуется по закону. Напомню, 23 июня в пещере Тхам Луанг оказались запертыми 12 школьников в возрасте от 11 до 16 лет и их футбольный наставник. Их обнаружили только спустя почти две недели, спасательные работы велись 3 дня. В настоящее время все дети и тренер чувствуют себя хорошо.
Авторадио: последние новости
В МЧС появилось главное управление собственной безопасности Роспотребнадзор рекомендует россиянам не собирать грибы в вёдра и пакеты Отец год добивался возбуждения дела о групповом изнасиловании дочери в лагере
Женский форум  Ещё 340 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ни капли стеснения: новая жизнь без бюстгальтера4
«Постарела!»: фанаты Сати Казановой разочарованы3
Почему мужчины изменяют домохозяйкам1
Водонаева едко прошлась по нестабильному Тарасову2
Квитко надела полностью прозрачные брюки42
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
00:51
Водонаева едко прошлась по нестабильному Тарасову
Звёзды
00:42
Оксана Федорова надела прозрачный костюм на бикини
Звёзды
05:27
Бабушки, которые дадут фору внучкам
Здоровье
04:44
Звезды, своими руками сломавшие карьеры
Звёзды
01:00
Как выглядит сын Сергея Шнурова
Звёзды
03:40
Спорные красотки из разных уголков мира
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение