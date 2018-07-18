12 спасенных из пещеры в Таиланде школьников встретятся с журналистами

Предстоящая пресс-конференция станет первой и последней возможностью для мировых СМИ задать вопросы подросткам, которые провели в заточение больше двух недель. Темы для обсуждения нужно направить заранее и согласовать с лечащими врачами и психологами. Подробные вопросы о первых днях, которые юные футболисты и их тренер провели в дальней камере пещеры почти без пищи, могут быть отвергнуты. В дальнейшем власти будут ограждать спасенных детей от общения с прессой. Журналистам, которые попытаются нарушить этот порядок, могут быть предъявлены обвинения во вмешательстве в личную жизнь детей, которое в Таиланде преследуется по закону. Напомню, 23 июня в пещере Тхам Луанг оказались запертыми 12 школьников в возрасте от 11 до 16 лет и их футбольный наставник. Их обнаружили только спустя почти две недели, спасательные работы велись 3 дня. В настоящее время все дети и тренер чувствуют себя хорошо.