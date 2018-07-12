Будда помог

Спасательная операция в Таиланде, которая прогремела на весь мир, завершена. Все дети живы, хоть и не совсем здоровы. Их 25-летний тренер Экапол Чанхвавонг обрел славу национального героя. За те две недели, которые дети провели в заточении в пещере, он научил их медитировать, что позволило избежать серьезных стрессов и продержаться до прихода спасателей. Но чем дальше, тем больше появляется вопросов. Во время спасательной операции погиб 38-летний офицер ВМС Таиланда Самарн Кунан. На чьей совести его жизнь?

Журналисты со всего света зачехляют камеры, собирают свои тенты, которые защищали их от солнца и дождя. Снято оцепление на трассе. Но к знаменитой пещере не подобраться еще как минимум полгода. Королевская гвардия уступила свои посты полицейским отрядам. Завезены сухие пайки и пикеты. Вместо журналистов к пещере стекаются зеваки, которым не терпится увидеть место драмы.

Экапол Чанхвавонг, который сейчас получил прозвище «братец Эк», давно обещал сводить свою детскую футбольную команду «Лесные вепри» в пещеру Кхао Луанг. Это местная достопримечательность. В горном массиве, который за силуэт прозвали «Спящая женщина», находится на расстоянии 10 километров ходов, залов и коридорчиков. Перед входом висит объявление: «Вход в пещеру с 1 июля в связи с сезоном муссонных дождей строго воспрещен!». А 23 июня у вратаря команды был день рождения — 16 лет. Тренер решил порадовать именинника. После тренировки команда села на велосипеды и отправилась в Кхао Луанг. Именно по этим велосипедам, оставленным у входа, стало ясно, что случилась беда. Женщина по имени Лаки позвонила в полицию. Дальше все завертелось: дайверы, «морские котики», королевская гвардия и армия журналистов. Одних волонтеров у пещеры собралось около двух тысяч. Самая тревожная и удивительная спасательная операция в истории Таиланда началась. Как уверяла меня Лаки (я ее встретил недалеко от входа в пещеру), дождь начался после того, как она обнаружила велосипеды. Это был даже не дождь, а тропический ливень. Вода прибывала, дети во главе с тренером отступали. Эк специально оставлял следы на глинистых стенах. По ним спустя 9 суток спасатели нашли группу в отдаленной пещере на единственном сухом островке-уступе.

Пока в штабе решали, как вызволить детей, со всех соседних провинций к пещере везли пластиковые трубы. Их подсоединили к мощным насосам, чтобы хоть как-то облегчить путь к спасению. В сутки откачивали 50 тысяч литров мутной жижи. Но дожди с другой стороны хребта не давали осушить пещеру. Ни сверление сверху, ни мини-субмарина конструкции американца Илона Маска, которую изобретатель явно в рекламных целях лично привез к пещере, результатов не дали. Неужели придется ждать 4 месяца, пока мокрый сезон не закончится? У ребят были чипсы, печенье и газировка, которой они собирались отпраздновать день рождения капитана команды. Братец Эк растянул их на 9 дней. Сам не притронулся к еде. Воду собирали со стен. Потом спасатели доставили фонари, одеяла, провизию и лекарства. Но состояние здоровья ребят внушало серьезные опасения. Наконец было принято решение начинать операцию 8 июля. На 11 июля синоптики прогнозировали новые ливни. Тогда пленников можно было уже и не спасти.

…Синоптики оказались правы. Над «Спящей женщиной» ходили черные тучи. Сверкали молнии. К самой пещере меня не пустили полицейские. Знакомый оператор из Новой Зеландии полез через заросли снять с верхней точки вход в пещеру. Навернулся. Весь исцарапался, измазался в глине, но камеру спас. А ведь там ползают ядовитые змеи! Последним из пещеры вышел вовсе не тренер, как написали многие газеты, а знаменитый австралийский врач-дайвер Ричард Харрис . Он прилетел из Австралии, когда узнал о трагедии. Последние три дня он провел с ребятами. По армейскому телефону ему сообщили страшную весть — у него умер отец. Но из пещеры он не вышел до последнего спасенного. «Ричард уже улетел на похороны, — сообщил мне австралийский волонтер Сэм. — Ради него их перенесли. Вы же все понимаете. Я преклоняюсь перед его поступком». Когда спасенных увезли, в одну секунду сгорели мощные насосы, откачивающие две недели воду из пещеры. Вода опять стала стремительно прибывать. Около ста рабочих, которые собирали оборудование, с криками выскочили на поверхность. Сам Будда, наверное, помогал откачивать воду.

…Я приехал в школу, где учатся спасенные. Она находится недалеко от пещеры — километров пять. Школа на две тысячи человек скорее похожа на студенческий кампус. Преподаватели ездят от корпуса к корпусу на мопедах. Я встретился с одноклассниками юных футболистов и с их классным руководителем Вирафоном Суванарангси. В седьмом классе была физика. Но по случаю приезда корреспондента урок был сорван. «Конечно, мы гордимся своими одноклассниками! — кричали с мест мальчишки и девчонки. — Они молодцы! Мы с нетерпение ждем их в классе». Переводчицей выступала англичанка. Господин Суванарангси поправил очки и сказал: «Большое спасибо тренеру футбольной команды господину Экаполу Чанхвавонгу за то, что он не бросил наших ребят в трудную минуту и все сделал, чтобы они вернулись живыми. Конечно, когда они вернутся в класс, понадобятся дополнительные занятия. Через неделю в классе экзамены. Но администрация школы решила освободить мальчишек, которые пережили такое и которым предстоит еще реабилитация, от экзаменов. Они будут переведены в следующий класс. И еще я хочу поблагодарить всех спасателей, а особенно выразить свое почтение и соболезнования семье господина Самарна Кунана, безвременно ушедшего во время спасательной операции». На перемене дети бегали, шалили. Отовсюду слышался смех. Второй состав «Лесных вепрей» гонял мяч на местном стадионе. А «морской котик» Самарн Кунан уже кремирован, и прах захоронен с воинскими почестями. В этой истории, взволновавшей весь мир, есть две правды. Одна, которую часто можно услышать от россиян в соцсетях, такова: «Зачем тренер повел детей в столь опасную экскурсию. Как он будет жить после того, когда из-за него погиб человек?». Родители спасенных детей отвечают на это так: «Мы до последнего будем биться за нашего Братца Эка! Даже если он возьмет всю вину на себя! Он настоящий герой! Мы его не бросим!».

В Таиланде к безопасности относятся по-буддистски, спокойно. Родители возят крох на руле мопеда. Шлемы? А что это такое? Дети сызмальства приучены к самостоятельности. Зато когда упадут, не плачут. И в пещере, как оказалось, выживут. Вечером 10 июля последнего спасенного привезли в госпиталь города Чианграй. Тут же перед больничными воротами выросла толпа. Жители приветствовали «Лесных вепрей» и братца Эка. В Бангкоке прошли народные гуляния. Уже пишется документальная книга и два сценария для блокбастера и мелодрамы. Родителей все еще не пускают к спасенным. Опасаются инфекций. Мало ли что они могли подхватить в холодной и грязной пещере. Ребята похудели в среднем на два килограмма. У одного началось воспаление легких, но врачи сообщили, что ситуация под контролем. В тайской глубинке любят скульптуры. На первом месте слоны. На втором львы. А еще устанавливают монументы погибшим героям. Один такой из гипса, покрашенный золотой краской, стоит возле отделения местной полиции. Полицейский несет на руках вытащенную из пожара девочку. А крохотный карапуз держится за его штанину. Я думаю, что скоро появится памятник и дайверу Самарну Кунану. А крохотный братец Эк уже продается в сувенирных лавках. Он изображен в виде буддистского монаха (Эк учился медитации в одном из монастырей), а в объятьях у него маленькие вепри.

Юрий Снегирев, Таиланд